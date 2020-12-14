|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 жов, 2025 00:58
kingkongovets написав:
до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах
який лютий ...
Зовнішня обшивка дуже небезпечна. Там потрібно дотримуватися жорстких вимог по пожежній безпеці. Пам'ятаю у справжній Англії в 2017 році 24-поверховий будинок загорівся весь як свічка за кільканадцять хвилин. Тоді загинули більше 70 людей, а все із-за обшивки, що містила в собі пластик як наповнювач
2
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 01:26
Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Додано: Пон 06 жов, 2025 09:29
Нормальные застройщики вообще не используют пенопласт
Додано: Пон 06 жов, 2025 09:36
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Почему ты меня не слушал?
Мы ж даже созванивались.
Привет. Сложно все. Я ценю твои советы,спасибо.
Но у меня есть местные инвесторы знакомые,от бомжей с тремя хрущевками до средней руки,ляма на полтора баксов. Они в один голос меня уверили что удаленная администрация это треш и расходы.
Переезжать семья отказалась категорически, ну а удаленно я не хочу.
Мой старший товарищ из Днепра тоже такой же, недоверчивый. Тоже слушал своих богатых друзей.
Их время ушло. Это мамонты.
Сейчас он заработал на грейте, инвестировал в варшавский 3. И хочет 2к в варшавском 3 снова.
Иногда, очень редко здесь можно получить толковую инфу
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:53
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:36
Рост недвижимости во всём мире это не просто инфляция.
Сегодня каждый укурок имеет те же инструменты, что и остальные сотни миллионов. Стоимость недвижимости лишь маркер оценки реальных вещей. Точно так же как рост битка - недоверие к регуляции.
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:58
The_Rebel написав: kingkongovets написав:
до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах
який лютий ...
Зовнішня обшивка дуже небезпечна. Там потрібно дотримуватися жорстких вимог по пожежній безпеці. Пам'ятаю у справжній Англії в 2017 році 24-поверховий будинок загорівся весь як свічка за кільканадцять хвилин. Тоді загинули більше 70 людей, а все із-за обшивки, що містила в собі пластик як наповнювач
Для кого особливо небезпечна?
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:59
flyman написав:
