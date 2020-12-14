RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12516125171251812519
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:37

  UA написав:
  Бетон написав:Рост недвижимости во всём мире это не просто инфляция.
Сегодня каждый укурок имеет те же инструменты, что и остальные сотни миллионов. Стоимость недвижимости лишь маркер оценки реальных вещей. Точно так же как рост битка - недоверие к регуляции.

Ціна говно ремонту 28 000 1к 41 метр або 680 у.е за мер. У вторинці напевно буде 1000 у.е метр.
Якби ця блогерша ложила плитку по 1000 грн метр, а не по 3000 як ломили рік тому майстри з інструментом, то нерухомість стане доступнішою.
Головна причина це катастрофічний перекос в професіях. Докуя блогерів та мало сантехніків.

Если бы эта блогерша в своей жизни построила хоть собачую будку в реальности, а не на камеру, если бы эти блогеры вообще в своей жизни понюхали дым режущей искрящей болгарки с металлическим привкусом, то запели бы по-другому, это правда
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5543
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:07

Таксисти-шахматисти - основні покупці нерухомості?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:02

  Бетон написав:
  UA написав:Ціна говно ремонту 28 000 1к 41 метр або 680 у.е за мер. У вторинці напевно буде 1000 у.е метр.
Якби ця блогерша ложила плитку по 1000 грн метр, а не по 3000 як ломили рік тому майстри з інструментом, то нерухомість стане доступнішою.
Головна причина це катастрофічний перекос в професіях. Докуя блогерів та мало сантехніків.

Если бы эта блогерша в своей жизни построила хоть собачую будку в реальности, а не на камеру, если бы эти блогеры вообще в своей жизни понюхали дым режущей искрящей болгарки с металлическим привкусом, то запели бы по-другому, это правда

То куйня.
В Україні більшість "плиточників" ріже керамограніт звичайною болгаркою з кілограмами пилюки в повітрі, бо жаба душить на нормальний плиткоріз з водяною подачею за 1000+ евро. Штроблять стіни також болгаркою.
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:08

UA
бо жаба душить


До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
Hotab
 
Повідомлень: 16627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:36

  Hotab написав:UA
бо жаба душить


До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?

1. Я дивуюся що плиточникам з болгаркою своїх легень не шкода?
2. Відсутність нормального інструмента ще через побоювання, що замовник вижене з об'єкту через косяки не давши забрати інструмент.
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 12516125171251812519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25352 17228528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 01:00
Господар Вельзевула
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6723109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15019)
08.10.2025 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.