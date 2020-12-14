|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:21
Hotab написав:UA
бо жаба душить
До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
100% Такий яскравий розрив вимог та очікувань від інших та бажання за це платити.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42962
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 988 раз.
- Подякували: 5355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:35
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8700
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему