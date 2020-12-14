100% Такий яскравий розрив вимог та очікувань від інших та бажання за це платити.
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:21
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:05
Мой прогноз - без измений.
Карфаген должен исчезнуть.
Стройки новостроев зимой наглухо остановятся. Те из них, что ещё имитируют жизнедеятельнлсть.
Это и ежу понятно.
