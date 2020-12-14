|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:21
Hotab написав:UA
бо жаба душить
До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
100% Такий яскравий розрив вимог та очікувань від інших та бажання за це платити.
airmax78
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:35
Успіх
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:22
kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Он введён в эксплуатацию или нет?
барабашов
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:25
барабашов написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування
kingkongovets
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:04
UA написав: Hotab написав:UA
бо жаба душить
До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
1. Я дивуюся що плиточникам з болгаркою своїх легень не шкода?
2. Відсутність нормального інструмента ще через побоювання, що замовник вижене з об'єкту через косяки не давши забрати інструмент.
Я могу начертить здание вручную на ватмане, могу в автокаде в 10 раз быстрее. А могу в BIM комплексе сразу в 3Д.
Наличие оборудования - инструмент, скорость, но не отменяет мастерство и знания
Бетон
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:39
kingkongovets написав: барабашов написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування
мені він дуже подобається. це взагалі нормальна ціна
Бетон
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:44
Faceless написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Хоч з ремонтом?
Звичайно без
від 50К за говно ремонт до ......
В Україні зараз робити ремонти не найкраща ідея.
Ціни напевно вище Польщі.
Говноремонт це надзвичайно широкий діапазон. То у вас профдеформація від інстаграмних
є база ремонту. житло - це не просто планувальні рішення простору, не просто геометрія та декор для картинки. не тільки дизайн вирішує зручність побуту. в любому пристойному ремонті інженерні рішення прихованної невидимої частини будуть практично однакові.
Бетон
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:47
kingkongovets написав: барабашов написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування
134 000 за бізнес клас - це мінімальна ціна в Європі.
Але далі буде ще дешевше.
Тому що у війни є свої закони, і господь Бог не бере хабарі, на відміну від керманичів-дерибаничів.
Я не розумію, чому Європа дає гроші українським клептократам-корупціонерам. Я би і копійки не дав би, доки половина представників цієї влади не сіла би в тюрму на 10 років з конфіскацією майна.
Frant
