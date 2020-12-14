RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:21

  Hotab написав:
бо жаба душить


До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?

100% Такий яскравий розрив вимог та очікувань від інших та бажання за це платити.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:35

Успіх
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:22

  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Он введён в эксплуатацию или нет?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:25

барабашов написав:

барабашов написав:
  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:04

  UA написав:
  Hotab написав:UA
бо жаба душить


До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?

1. Я дивуюся що плиточникам з болгаркою своїх легень не шкода?
2. Відсутність нормального інструмента ще через побоювання, що замовник вижене з об'єкту через косяки не давши забрати інструмент.


Я могу начертить здание вручную на ватмане, могу в автокаде в 10 раз быстрее. А могу в BIM комплексе сразу в 3Д.
Наличие оборудования - инструмент, скорость, но не отменяет мастерство и знания
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:39

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування

мені він дуже подобається. це взагалі нормальна ціна
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:44

  Faceless написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Хоч з ремонтом?
Звичайно без
від 50К за говно ремонт до ......
В Україні зараз робити ремонти не найкраща ідея.
Ціни напевно вище Польщі.
Говноремонт це надзвичайно широкий діапазон. То у вас профдеформація від інстаграмних

є база ремонту. житло - це не просто планувальні рішення простору, не просто геометрія та декор для картинки. не тільки дизайн вирішує зручність побуту. в любому пристойному ремонті інженерні рішення прихованної невидимої частини будуть практично однакові.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:47

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування

134 000 за бізнес клас - це мінімальна ціна в Європі.
Але далі буде ще дешевше.
Тому що у війни є свої закони, і господь Бог не бере хабарі, на відміну від керманичів-дерибаничів.

Я не розумію, чому Європа дає гроші українським клептократам-корупціонерам. Я би і копійки не дав би, доки половина представників цієї влади не сіла би в тюрму на 10 років з конфіскацією майна.
