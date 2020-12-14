Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну вот и всё.
Блэкаут
Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01
Ви що на лівому березі проживаєте ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|