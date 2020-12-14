RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну вот и всё.
Блэкаут
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01

  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:26

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут


https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/10/8002084/

Ви що на лівому березі проживаєте ?

Да
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:36

  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут

Ще ні.
Але проблеми з електроенергією є.
Я ж попереджав місцевих аналітиГів, таксистів-шахматистів, що осінь і зима будуть надзвичайно важкими.

Надо быть простаком и полудуриком, чтобы покупать сейчас какую либо недвижимость в столице анархической территории.

Безракетные клоуны упорно ведут страну к цели, заданной петлюрой, скоропадским, януковичем и грушевским.

Министерки энергетики, премьер министерки - их можно меять местами с сантехниками и жекоаскими электриками. Никто не заметит разницы.
ур** построили здесь маленькую московию.
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:43

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток

Он введён в эксплуатацию или нет?
так, я до речі дуже здивований, але це виявляється бізнес клас, 6 квартир на поверсі при 3 ліфтах, цілком пристойні місця загального користування

ККЦ взволновало, что бизнес класс так дёшево продается?
Будет ещё дешевле, гораздо дешевле.
Цены Кржн упёрлись в уровень 2003 года.
Но скоро провалятся вниз.
Российская армия вкупе с анархическим управлением безракетных клоунов - доведут дело до финиша.
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:51

  Бетон написав:Ну вот и всё.
Блэкаут

Сколько 25-этажных недостроев в Киеве, по твоему? Сотня будет? Или две сотни?
Памятники анархическому управлению и дерибану всего всего.
И власть даже не пытается что-либо сделать с недостроями. Ей похер.
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:lol:
  Frant написав:ур** построили здесь маленькую московию.

а московия тут причем? :lol:
там недостроев как раз нет
ты запутавшийся маленький суетливый человечек, скорей всего Господь посчитает что твое ментальное развите давно остановилось и пошло вспять , и скоро приберет тебя с этого света от греха подальше
fox767676
