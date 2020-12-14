Зато не загорится.
Цель охладить дом зимой - выполнена успешно
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну вот и всё.
Блэкаут
Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01
Ви що на лівому березі проживаєте ?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:26
Да
Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:36
Ще ні.
Але проблеми з електроенергією є.
Я ж попереджав місцевих аналітиГів, таксистів-шахматистів, що осінь і зима будуть надзвичайно важкими.
Надо быть простаком и полудуриком, чтобы покупать сейчас какую либо недвижимость в столице анархической территории.
Безракетные клоуны упорно ведут страну к цели, заданной петлюрой, скоропадским, януковичем и грушевским.
Министерки энергетики, премьер министерки - их можно меять местами с сантехниками и жекоаскими электриками. Никто не заметит разницы.
ур** построили здесь маленькую московию.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:43
ККЦ взволновало, что бизнес класс так дёшево продается?
Будет ещё дешевле, гораздо дешевле.
Цены Кржн упёрлись в уровень 2003 года.
Но скоро провалятся вниз.
Российская армия вкупе с анархическим управлением безракетных клоунов - доведут дело до финиша.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 06:51
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|