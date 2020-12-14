Зато не загорится.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:58
Додано: П'ят 10 жов, 2025 04:48
Ну вот и всё.
Блэкаут
Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:01
Ви що на лівому березі проживаєте ?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 05:26
Да
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:56
А чего? Вроде ж по науке - минватой (осталось паро/ветро барьер установить и зашить композитом или просто оштукатурить). Утеплят сейчас фасад, крышу, подвал, поменяют трубы и окна, ограждение на балконах и лоджиях, демонтируют все кондиционеры, поменяют трубы и проводку, установят теплопункт и новое электрооборудование, зашьют композитом и дом будет совсем по-другому смотреться. Сделают благоустройство территории и ландшафтный дизайн и цена ракетой вверх.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:23
Это в идеальном мире
А будет так.
Вата намокла. Намажут сверху клеем по сетке и покрасят.
И будет холодно
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:40
Треба тимчасово кудись переїхати. Особливо киянам, - "слуга народу" Безугла
"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.
Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.
Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала нардепка.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:43
Безкутня сонечко просто)
«Намагаюсь попередити» А не вгадала , ну так і слава Богу!)))
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:47
️Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко
Енергетики вже повернули світло понад 423 000 киянам. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам, зазначив Кличко.
Крім того, відновлено роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.
Водночас, зазначив міський голова, в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах, бо не працюють насоси підвищення тиску.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:56
Бетон, может вот мой шанс зайти в Варшавский занедорого? Если месяца три света не будет? А как оформлять, наскальная живопись или глиняные таблички?
