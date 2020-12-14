RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12520125211252212523>
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:20

  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 16.06.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:15

  Господар Вельзевула написав: Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.


И с каких пор на форуме не замечают антисемитизм ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12252
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:24

  pesikot написав:
  Господар Вельзевула написав: Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.


И с каких пор на форуме не замечают антисемитизм ?


З тих пір як (по легенді) ойтішнік Кендел (ойтішнік по замовчуванню працює в інтернаціональних компаніях де дуже різний колір шкіри і ступінь завитушності волосся на голові ) безгаказанно, без бану на місяць, розказує про ООН - « твой чьорний господін» . І тут питання навіть не з яким кольором шкіри зараз керівник в ООН (я навіть ніколи не вникав який там колір і навіть прізвище ), а сам факт що в 21-му сторіччі ще хтось ділить людей так.
Hotab
 
Повідомлень: 16675
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:32

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.


Это ж в Днепре?А не страшно?Если сейчас уже КАБы долетают.
посетитель
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:56

  посетитель написав:Это ж в Днепре?А не страшно?Если сейчас уже КАБы долетают.


Ну тут работает индекс страха и жадности.
Па 1300 -страшно.
Па 1100 уже не очень.
Дык не отдают. Несмотря на КАБы :(
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:09

  барабашов написав:Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.


Он.
Застройщик продавал па 1100,но +50 за вид на ДНипро,+50 за маленькую площадь,+50 за балкон (прикинь,там еще мелкий балкон есть,покурить :mrgreen:
Итого тетке стала хата 1250. Так это в мирное время!
Я,как истинный добродетель,предложил 1100, считай ничего не теряет, ну правда и рыло свое она с этих оплачивает. Нифига.
Хата толковая,друган там 250 килотонн зарыл в этом году. .
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:З тих пір як (по легенді) ойтішнік Кендел (ойтішнік по замовчуванню працює в інтернаціональних компаніях де дуже різний колір шкіри

ви ж жили в суперінтернаціональному срср і скажете що там не було етнофолізмів ?
я "жид" про Леніна з Калиніним почув ще в піонертаборі 1990
У школі був азербайджанець чи кримтатарин він люто ненавидів "кацапів" (не воюює зараз) називав їх гібридом ж|д та угрофінів. А інший хлопець за глаза називав його чуркою.І це школа на Печерську. В ІТ теж чув всяке навіть у бік колег по офісу, не те що там за океаном.
Але це суто поверхнево-побутова, часто жартівна поведінка.
Я за кордоном в Маку при замовленні назвався Джамшутом ))
Дівчина з Індії(мабуть) покликала менеджера, такого ж, він подивився на мене, каже - ні, ти не Джамшут! :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:17

fox767676
ви ж жили в суперінтернаціональному срср і скажете що там не було етнофолізмів ?


Так оце воно ж і є отрижки совка, де ми вже 34 роки не живемо, а все ще звідкись оце зверхнє «оті чорножопі, оті осло**би, оті узкоглазі» , ну а ми найкращі. Тільки такі найкращі, що хтось вже в Європі, хтось в євро азіатському просаку - Стамбулі, хтось топчеться біля кордону, хтось про 12-річну філіпінку мріє, і щоб жити з нею в коровнику на березі океану . А так-то ми найгарніші і найрозумніші

В ІТ теж чув всяке навіть у бік колег по офісу, не те що там за океаном.

А для мене за багато років на ООН це дічайша дічь. Там прям повернуті на рівності, і не дай Бог хоч якось покажеш свою зневагу до людей інших рас.
Hotab
 
Повідомлень: 16675
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
  #<1 ... 12520125211252212523>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25352 17233893
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 01:00
Господар Вельзевула
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6726523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6791)
10.10.2025 21:40
Ринок ОВДП (9897)
10.10.2025 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.