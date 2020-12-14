|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:20
Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали.
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:15
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:24
З тих пір як (по легенді) ойтішнік Кендел (ойтішнік по замовчуванню працює в інтернаціональних компаніях де дуже різний колір шкіри і ступінь завитушності волосся на голові ) безгаказанно, без бану на місяць, розказує про ООН - « твой чьорний господін» . І тут питання навіть не з яким кольором шкіри зараз керівник в ООН (я навіть ніколи не вникав який там колір і навіть прізвище ), а сам факт що в 21-му сторіччі ще хтось ділить людей так.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:32
Это ж в Днепре?А не страшно?Если сейчас уже КАБы долетают.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:56
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:09
Он.
Застройщик продавал па 1100,но +50 за вид на ДНипро,+50 за маленькую площадь,+50 за балкон (прикинь,там еще мелкий балкон есть,покурить
Итого тетке стала хата 1250. Так это в мирное время!
Я,как истинный добродетель,предложил 1100, считай ничего не теряет, ну правда и рыло свое она с этих оплачивает. Нифига.
Хата толковая,друган там 250 килотонн зарыл в этом году. .
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ви ж жили в суперінтернаціональному срср і скажете що там не було етнофолізмів ?
я "жид" про Леніна з Калиніним почув ще в піонертаборі 1990
У школі був азербайджанець чи кримтатарин він люто ненавидів "кацапів" (не воюює зараз) називав їх гібридом ж|д та угрофінів. А інший хлопець за глаза називав його чуркою.І це школа на Печерську. В ІТ теж чув всяке навіть у бік колег по офісу, не те що там за океаном.
Але це суто поверхнево-побутова, часто жартівна поведінка.
Я за кордоном в Маку при замовленні назвався Джамшутом ))
Дівчина з Індії(мабуть) покликала менеджера, такого ж, він подивився на мене, каже - ні, ти не Джамшут!
Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:17
fox767676
Так оце воно ж і є отрижки совка, де ми вже 34 роки не живемо, а все ще звідкись оце зверхнє «оті чорножопі, оті осло**би, оті узкоглазі» , ну а ми найкращі. Тільки такі найкращі, що хтось вже в Європі, хтось в євро азіатському просаку - Стамбулі, хтось топчеться біля кордону, хтось про 12-річну філіпінку мріє, і щоб жити з нею в коровнику на березі океану . А так-то ми найгарніші і найрозумніші
А для мене за багато років на ООН це дічайша дічь. Там прям повернуті на рівності, і не дай Бог хоч якось покажеш свою зневагу до людей інших рас.
|