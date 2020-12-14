RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Любые аварии после 23 года - локальны с ремонтом день два. Уже разбито то, что можно. Всё что могут бить - перераспределение, которое быстро ремонтируется. неприятно. Но несмертельно.
С ТЕЦ наверное похуже, но в новых жк свои котельные. В варшавском котельные на каждом доме, к примеру.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.


Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.

Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:06

Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:50

  ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.

У Хом"яка такий парадіз, такий парадіз ... що ніяк продати не може, все йому заважає.

Скоріше за все, що ціна та стан квартири трішки не співпадають
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:12

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Деякі і Чернігів вважають пригородом Києва )
Особливо в ВУЗах, коли потрібен гуртожиток
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Деякі і Чернігів вважають пригородом Києва )
То дальній квартал Троєщини
А з метро то прокололися як завжди, Чернігівська мала бути в Чернігові
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:35

  Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.


Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.

Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.

дивно, як на мене, ПБ має дорожати за рахунок дешевія колишної Чернігівської губернії
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:44

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Ну Флайман так і мріяв.
Буча - то майже Київ
Філіппінка - то майже японка.
Хоча, сьогодні бачив дуже приваблива філіпінку . Вперше. Носік благородний (подумав навіть може зроблений) , тонкувато губи, але на загальному фоні гарні. Овал обличчя правильний. Не оті пікенеси, які подобаються флуману в найдешевшому сегменті.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:51

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Вполне логично так считать. Местами Киев/пригород - это всего лишь формальности. Причем иногда в формальном неКиеве удобнее и соответственно дороже. Например в районе обойного - Петр.Борщаговка дороже чем старый фонд Киева через дорогу.
Есть, конечно, упоротые, для которых в первую очередь важно что именно написано в штампе паспорта.
Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.
