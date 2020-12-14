|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:44
Любые аварии после 23 года - локальны с ремонтом день два. Уже разбито то, что можно. Всё что могут бить - перераспределение, которое быстро ремонтируется. неприятно. Но несмертельно.
С ТЕЦ наверное похуже, но в новых жк свои котельные. В варшавском котельные на каждом доме, к примеру.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5556
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 11:20
Хомякоид написав: Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)
Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.
Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.
Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
Давно Чабани стали Києвом?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36717
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:06
Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:50
ihorkyiv написав:Faceless
Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
У Хом"яка такий парадіз, такий парадіз ... що ніяк продати не може, все йому заважає.
Скоріше за все, що ціна та стан квартири трішки не співпадають
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12261
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:08
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36717
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:12
Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Деякі і Чернігів вважають пригородом Києва )
Особливо в ВУЗах, коли потрібен гуртожиток
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 11 жов, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12261
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:14
pesikot написав: Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Деякі і Чернігів вважають пригородом Києва )
То дальній квартал Троєщини
А з метро то прокололися як завжди, Чернігівська мала бути в Чернігові
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36717
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:35
Хомякоид написав: Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)
Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.
Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.
Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
дивно, як на мене, ПБ має дорожати за рахунок дешевія колишної Чернігівської губернії
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41126
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:44
Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Ну Флайман так і мріяв.
Буча - то майже Київ
Філіппінка - то майже японка.
Хоча, сьогодні бачив дуже приваблива філіпінку . Вперше. Носік благородний (подумав навіть може зроблений) , тонкувато губи, але на загальному фоні гарні. Овал обличчя правильний. Не оті пікенеси, які подобаються флуману в найдешевшому сегменті.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:51
Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Вполне логично так считать. Местами Киев/пригород - это всего лишь формальности. Причем иногда в формальном неКиеве удобнее и соответственно дороже. Например в районе обойного - Петр.Борщаговка дороже чем старый фонд Киева через дорогу.
Есть, конечно, упоротые, для которых в первую очередь важно что именно написано в штампе паспорта.
Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25353
|17235630
|
|
|1380
|6728027
|
|
|3
|75715
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|