Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Damien написав:Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.
До речі, його хоч добудували? Напевно 10 років вже пройшло...
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати
Слушна пропозиція. Необхідно ще долучити Коцюбинське, обидві закільцеві Борщагівки тощо. Доцільність вважати їх КРЖН підтверджує сама дефініція агломерації, де межі великого міста і супутніків розмиті : Агломерація — це скупчення населених пунктів, що об'єднані в єдину систему завдяки тісним зв'язкам (виробничим, трудовим, соціальним) навколо одного або кількох великих міст-центрів. Таке територіальне утворення формується природно в процесі урбанізації, коли зв'язки між містами стають настільки інтенсивними, що вони зливаються в одне ціле. Те, що ці населенні пункти не Київ, є лише формальністю. Люди у цих супутниках мешкають не у місцевих тетрісах, але їхнє житло за своєю практичною цінністю нічим не відрізняється, наприклад, від Троєщини. Діяльність цих людей інкорпорована в економіку столиці, як і "реєстрових" киян. Ринок житлової нерухомості у столичній агломерації працює однаково і щодо продажу, і щодо оренди. Питання лише у наявних грошових можливостях покупців/орендарів.
барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.
Вариант. Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет. Предложил 1100- послали. Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли. Что по цене и дому думаешь? В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.
Фасад импозантный, мне нравиться а вот шо за фасадом ?(шо там внутри- незнаю, практически всегда какие-то сюрпризы от застройщиков ) окружение дуже не подобається , дуже тісно , без придбання паркінгу дуже не комфортно