барабашов написав:

ВозможноВозможно в Киеве хапнувшие сейчас кульки зелени хоронят свои деньги(шальные)Возможно всё что с более-менее приличным и современным ремонтом и тем более в новострое откуда вчера маршрут на такси в 20км на другой берег Днепра не стоил среднюю пенсию в стране разобрано под аренду и она растёт(в гривне)Фактор внезапного обстрела не пропадает пока аж никак и именно жилкомунхоз ложится(даже не сами жилые дома с довольными метрами новыми жильцами)Но кратного роста в уе не увидит никто и слова Франта о сотнях брошенных новостроях не ложь.А во Львовах и Ужгородах есть ещё серьёзная проблема с водой, которую для наполнения водопровода надо где то брать. При увеличении населения. Её Польша нам не сможет экспортировать как ЭЭ и газ.ПыСы. Про дом(от Корбана) на К.Маркса 43 на месте руин слышал.Где второй Маяк строить собирались?