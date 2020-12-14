RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:48

  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:00

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?


Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:02

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте

Що є то є.. )))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.


ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:54

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.


Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?

Патаму-што вайна идёт с востока, пасматрел бы я на вас если-бы наступали с запада, з Польші чі Румунії зі Словатчиною... :roll:
А Наш Днепрожидовск живёт своей жизнью
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:58

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте

Пожаловалось , обосрало і залізло у сміттевий бак,
культура бидлоти української
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:12

  Vadim_ написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Забудут через неделю и начнутся продажи


Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет
Э.э. уже есть. Зашуганные уже поняли, что блэкаута долго не будет.
Сегодня просмотр у меня, завтра.
Потому что под новый год всё опять подорожает. И квартиры кончаются

То вы там то тут , то продаёте то покупаете и НИКАКОЙ конкретики , пи,да,ол ? :?

Сиди у себя в лнепрожидовске ска и не кукарекай блдь тупая
Перед тобой отчитаться забыл тупорылый имбецил
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:14

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...

вот ведь чучело в метиловом спирте

Пожаловалось , обосрало і залізло у сміттевий бак,
культура бидлоти української

Да закрой свой поганый рот уже, чучело. Чего ты прилезло на ветку Киева?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:22

  fox7676[quote="5897909:Vadim_ написав:
Да закрой свой поганый рот уже, чучело. Чего ты прилезло на ветку Киева?

Чучело агентств, с пенделя начальника ,почало сперечатися? відкрило пельку
