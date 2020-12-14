|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:24
Господар Вельзевула написав:
непр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.
Почему Ужгород не вариант?
Посмотрите в вике карту митингов "Ні капітуляції"-2019 , Закарпатье более адекватное чем ваш днепро-ж..-вск.
В мае после очередных обстрелов из Киева съехало дальше на запад много приехавших в войну харьковчан. Меня хватило до конца июня.
Не слушайте зазывал, это их бизнес.
Даже псосле войны все Левобережье, плюс города что примыкают - тупик.
Я как владелец 3 квартир в столице говорю.
Звонил в АН, назвал ожидаемую цену ориентируясь на схожие обьявления - сходу порекомендовали сбить на 15%, продажи плохи
Может Кишинев ?
fox767676
Повідомлень: 4505
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 192 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:48
Vadim_ написав:
Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...
вот ведь чучело в метиловом спирте
fox767676
Повідомлень: 4505
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 192 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:00
Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.
Хомякоид
Повідомлень: 2699
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3124 раз.
- Подякували: 451 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:02
Що є то є.. )))
Hotab
Повідомлень: 16739
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:11
Хомякоид написав:
Я віставил минус 10% от аналогов.
Продаеться уже 5 месяцев.
Нет прилетов, появляються просмотрі, прилеті сразу как отрезает.
Думаю даже при минус 15% с ходу не продадите.
ну моя изначальная цена тоже была минус 10 от аналогов
решили дожидаться деэскалации
хотя бы без акробатики с переездами для продажи
fox767676
Повідомлень: 4505
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 192 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:54
Патаму-што вайна идёт с востока, пасматрел бы я на вас если-бы наступали с запада, з Польші чі Румунії зі Словатчиною...
А Наш Днепрожидовск живёт своей жизнью
Vadim_
Повідомлень: 3986
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:58
Пожаловалось , обосрало і залізло у сміттевий бак,
культура бидлоти української
Vadim_
Повідомлень: 3986
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:12
Vadim_ написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Забудут через неделю и начнутся продажи
Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет
Э.э. уже есть. Зашуганные уже поняли, что блэкаута долго не будет. Сегодня
просмотр у меня, завтра
.
Потому что под новый год всё опять подорожает. И квартиры кончаются
То вы там то тут , то продаёте то покупаете и НИКАКОЙ конкретики , пи,да,ол ?
Сиди у себя в лнепрожидовске ска и не кукарекай блдь тупая
Перед тобой отчитаться забыл тупорылый имбецил
Бетон
Повідомлень: 5560
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 441 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:14
Да закрой свой поганый рот уже, чучело. Чего ты прилезло на ветку Киева?
Бетон
Повідомлень: 5560
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 441 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:22
fox7676[quote="5897909:Vadim_ написав:
Да закрой свой поганый рот уже, чучело. Чего ты прилезло на ветку Киева?
Чучело агентств, с пенделя начальника ,почало сперечатися? відкрило пельку
Vadim_
Повідомлень: 3986
З нами з: 23.05.14
