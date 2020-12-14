|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:50
Хомякоид написав: Прохожий написав: pesikot написав:
Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше
В апреле біли согласні купить по доверенности. Инфа 100%.
Надо было приехать за деньгами на праздники(ваше 1е мая) и продать нах прелесть
А с доверкой какой дисконт от хотелок был?
барабашов
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:52
fox767676 написав:
какой-то набег днепрож-довской орды на киевскую ветку
Чують неладне на Дніпро..
Але то дрібниці, пишуть то з козацької вотчини - Стамбулу
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:53
барабашов написав:
Пока стоит Менора оберегаемая Патриотами - граду на Днепре быть и богатства несметные, шо мимо проскользнуть пытаются, народам града сего повелено брить и нещадно!
Царь Александр(Петровский)
Зело!
Отныне,и присно, и вовеки веков.
Аминь.
Пы.Сы. так это Менору оберегая, ракету подбили что она в тот Новодворянский втелющилась, где живет раввин?
Господар Вельзевула
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:00
А то ракета, Искандером посланная, грохнула раввина на 24м этаже, в нарушении заповеди проживавшего с молодой и худой женой, восьмой по счёту от бар-мицвы, а не какой то фанерный некошерный шахед Красноярского пр-ва???
барабашов
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:19
барабашов написав:
А то ракета, Искандером посланная, грохнула раввина на 24м этаже, в нарушении заповеди проживавшего с молодой и худой женой, восьмой по счёту от бар-мицвы, а не какой то фанерный некошерный шахед Красноярского пр-ва???
Ракета.
А погиб гой, наживший несметные богатства на торговле генераторами.
Раввин ниже живет.
Кстати, в Маяке есть собственник хаты по фамилии Корбан, но инициалы другие.
Храни,Боже,Днипро.
Господар Вельзевула
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:19
Как же вы теперь духовную нужду справлять будете, без равина-то умученного?
fox767676
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:27
хоть черту оседлости вводи
fox767676
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:36
Господар Вельзевула
Додано: Пон 13 жов, 2025 08:08
барабашов написав:
Надо было приехать за деньгами на праздники(ваше 1е мая) и продать нах прелесть
А с доверкой какой дисконт от хотелок был?
А назад как, вплавь через Днестр ?
Но в принцепе готові біли купить - 10% от аналогов по доверке.
Все таки вижу что обстрелі стоят на первом месте по влиянию на КРН. Закончаться обстрелі пойдет рінок жить и цена полезет вверх. Сайчас давит война все вниз.
Хомякоид
