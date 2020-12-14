|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:46
Бетон написав:
Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
Так в телеге же правду пишут, ты сам об этом писал ...
А оказывается, что в телеге и врать могут ... кто бы мог подумать )
"Никогда такого не было и вот опять" (с)
pesikot
Додано: Вів 14 жов, 2025 00:18
А що трапилось з молодшим Насіковським?
gonchik74
Додано: Вів 14 жов, 2025 09:20
gonchik74 написав:
А що трапилось з молодшим Насіковським?
с чего ты взял что с ним что то случилось?
Олежан
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:13
Олежан написав: gonchik74 написав:
А що трапилось з молодшим Насіковським?
с чего ты взял что с ним что то случилось?
Його мати у себе в інсті це написала.
gonchik74
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:30
печально(
Олежан
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:43
Frant написав: Олежан написав: gonchik74 написав:
А що трапилось з молодшим Насіковським?
с чего ты взял что с ним что то случилось?
Чи не один хер, що з ним трапилось?
Тут напевно є інвестори ДІМ.
UA
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:53
Тут питання ще в тому, чому так ретельно замовчують інформацію. Пишуть, що в соцмережах його немає з 11-го.
gonchik74
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:13
Investor_K написав: Бетон написав:
Какие-то группы в телеге распространяют фейки, якобы в грейт и в липках э.э. нет, пугая покупателей, а те отменяют просмотры
А реально ЕЕ там є?
Ну реально я тут, дивлюсь "пуститись берега", десь романтично щебече перфоратор, нагадуючи теплі весняні зоряні вечори. Не на дровах це ж робиться, така краса
Бетон
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:16
gonchik74 написав: Олежан написав: gonchik74 написав:
А що трапилось з молодшим Насіковським?
с чего ты взял что с ним что то случилось?
Його мати у себе в інсті це написала.
Сидить на підвалі тцк?
Бетон
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:31
Господар Вельзевула написав:
Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Дай продать.
Потом покажу и вместе обсудим. Где-то посмеёмся. Одной дружной семьёй
Бетон
