Додано: Вів 14 жов, 2025 14:40
Бетон написав:
Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Дай продать.
Потом покажу и вместе обсудим. Где-то посмеёмся. Одной дружной семьёй
хоть ключевые параметры? какая площадь? видовой этаж?
Олежан
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:00
gonchik74 написав:
Тут питання ще в тому, чому так ретельно замовчують інформацію. Пишуть, що в соцмережах його немає з 11-го.
Родина навчена інформ гігієні.
Це ж його старший брат приймав участь у побиття Тетяни Чорновіл в 2013?
якби на захисті Батьківщини вже б напевно написали.
а якщо в Дубаї...
UA
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:13
UA написав:
Тут питання ще в тому, чому так ретельно замовчують інформацію. Пишуть, що в соцмережах його немає з 11-го.
Родина навчена інформ гігієні.
Це ж його старший брат приймав участь у побиття Тетяни Чорновіл в 2013?
якби на захисті Батьківщини вже б напевно написали.
а якщо в Дубаї...
як би Андрій приймав участь, то вона б не вижила.
https://news.hab.media/199903-veteran_i ... a_u_majami
Олежан
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:13
Олежан написав:
Родина навчена інформ гігієні.
Це ж його старший брат приймав участь у побиття Тетяни Чорновіл в 2013?
якби на захисті Батьківщини вже б напевно написали.
а якщо в Дубаї...
як би Андрій приймав участь, то вона б не вижила.
https://news.hab.media/199903-veteran_i ... a_u_majami
Там був цікавий епізод, інший учасник інциденту через маму зробив після записи на відеоспостереженні казино на Хрещатику зі зміною дати системи відеоспостереження, де він нібито виходить з казино в час побиття. Алібі зробив. Всі це знали, але мама в МВС працювала...
За Андрія теж порішали...
UA
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:57
Олежан написав:
Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Дай продать.
Потом покажу и вместе обсудим. Где-то посмеёмся. Одной дружной семьёй
хоть ключевые параметры? какая площадь? видовой этаж?
Интрига расчёт, напряжение увеличено до критических параметров. Пошла деформация
Бетон
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:02
Бетон написав:
Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Дай продать.
Потом покажу и вместе обсудим. Где-то посмеёмся. Одной дружной семьёй
Я просто смотрю рынок Днепра- не вижу зазора для флиппинга. Ну в лучшем случае пятерку, но это же смешно. Грей однушка глянул в бетоне-ну 70. Ремонт понимаю. А шо,реально за 130 есть просмотры?
Господар Вельзевула
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:05
Господар Вельзевула написав:
Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Дай продать.
Потом покажу и вместе обсудим. Где-то посмеёмся. Одной дружной семьёй
Я просто смотрю рынок Днепра- не вижу зазора для флиппинга. Ну в лучшем случае пятерку, но это же смешно. Грей однушка глянул в бетоне-ну 70. Ремонт понимаю. А шо,реально за 130 есть просмотры?
В Днепре зазора нет.
110 куе. Зазор 10 куе. Смешной
Бетон
