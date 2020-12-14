RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вів 14 жов, 2025 19:59

А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?
Вів 14 жов, 2025 20:06

  Господар Вельзевула написав:А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?

а может киевляне в отличие от жлобковатых днепрян уже порешали на 4й год войне по энергонезависимости?
это Я о нормальных новых домах новостойках с вменяемым контингентом)
у меня на объекте где 22й видовой при отключении ээ из 4х лифтов работает 2, вода и отопление не пропадают)
Вів 14 жов, 2025 20:10

  Господар Вельзевула написав:А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?

Реальні кияни не бажають пішки шльопатм на 20+ поверхів.
Але тут вам розкажуть, місцеві рили-новобудники, що це зовсім неважко, навіть приємно.
І розпишуть про супермегаватні генератори, про працюючі всі ліфти і ТД і та.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 14 жов, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Вів 14 жов, 2025 20:10

  kingkongovets написав:Зображення

там АД с логистикой(выезд с Голосеевской направо за компексом через улочку на Васильковскую) и парковкой вокруг уже сейчас, что будет когда эти 3 свечки заселятся знает только иншалла...
Вів 14 жов, 2025 20:11

  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?
Вів 14 жов, 2025 20:17

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?
Вів 14 жов, 2025 20:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Цеж як балкони склити?

в таких домах рагулям типа ментопенса сразу рога обломают)
Вів 14 жов, 2025 20:28

  UA написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?

ЦЕ , ПОМОЕМУ пи**'Ж
Вів 14 жов, 2025 20:31

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

оНИ 'БАГУТИЄ
