RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12529125301253112532>
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:59

А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 868
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:06

  Господар Вельзевула написав:А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?

а может киевляне в отличие от жлобковатых днепрян уже порешали на 4й год войне по энергонезависимости?
это Я о нормальных новых домах новостойках с вменяемым контингентом)
у меня на объекте где 22й видовой при отключении ээ из 4х лифтов работает 2, вода и отопление не пропадают)
Прохожий
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:10

  Господар Вельзевула написав:А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?

Реальні кияни не бажають пішки шльопатм на 20+ поверхів.
Але тут вам розкажуть, місцеві рили-новобудники, що це зовсім неважко, навіть приємно.
І розпишуть про супермегаватні генератори, про працюючі всі ліфти і ТД і та.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 14 жов, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:10

  kingkongovets написав:Зображення

там АД с логистикой(выезд с Голосеевской направо за компексом через улочку на Васильковскую) и парковкой вокруг уже сейчас, что будет когда эти 3 свечки заселятся знает только иншалла...
Прохожий
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:11

  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5449
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:17

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?
UA
 
Повідомлень: 9786
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Цеж як балкони склити?

в таких домах рагулям типа ментопенса сразу рога обломают)
Прохожий
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:28

  UA написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?

ЦЕ , ПОМОЕМУ пи**'Ж
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:31

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Надеюсь такое кацапы искандерами не попортят(рядом нет чего то им интересного)?

оНИ 'БАГУТИЄ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:49

  Бетон написав:Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей

Риски:

1. Отозванная, поддельная или просроченная доверенность.


2. Отсутствие права на получение денег.


3. Смерть или несогласие собственника.


4. Недействительная или ограниченная доверенность.


5. Мошенничество доверенного лица.


В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."
Далее, частично основанное на том, что узнал, частично умозаключения, основанные на здравом смысле.
1. На доверенность, оформленную за границей ставится апостиль. После пересылки доверенности в Украину, она регистрируется в Минюсте. На момент сделки нотариус, имеющий доступ к реестру может проверить действительность доверенности.
2. Отсутствие права на получение денег КЕМ? Если человек на основании доверенности действует, то и деньги он получает на основании доверенности.
3.1. В момент сделки с собственником устанавливается видеосвязь и он предъявляет свой паспорт, таким образом, на момент сделки устанавливается факт, что человек жив.
3.2. Выдача доверенности делегирует доверенному лицу право подписи, а стало быть и согласия, доверителя.
3.3 Не упомянуто согласие супруга/супруги. Решается аналогичным образом.
4. Соответствие доверенности устанавливается нотариусом, опять-же по реестрам.
5. Мошенничество доверенного лица? По отношению к кому?
Если мне надо продать квартиру, это моя проблема найти лицо, которому я доверяю настолько чтобы это сделать. Если он меня кинет, то это проблема продавца, а не покупателя. Опять-же, если исключить сегодняшнюю ситуацию с невозможностью перевода суммы сделки напрямую в страну пребывания доверителя, то доверенное лицо подписывает договор купли-продажи, а деньги переводятся на счет доверителя за рубежом. Так как сейчас это невозможно, то проблемы с получением денег - проблемы продавца, а значит и он должен обеспечить премлемый для него механизм получения денег. Факт произведения взаиморасчета между покупателем и доверенным лицом продавца равнозначен взаиморасчету между покупателем и продавцом.

В догонку, чтобы избежать вопросов. Факт отзыва доверенности ПОСЛЕ совершения сделки не имеет никакого значения, если факт ее действительности установлен на момент совершения сделки.
Никто не может лишить доверителя права оспаривать результаты сделки как по доверенности так и без, поэтому риски тут одинаковые.
Имейте при себе юриста в области недвижимости и минимизируйте риски, полностью их избежать невозможно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17895
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5516 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
  #<1 ... 12529125301253112532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17241226
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6731664
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 76059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4389)
14.10.2025 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.