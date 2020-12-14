Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:59
І що з того?
Новобудів все менше.
Попит на квартири все слабший.
34 роки бесперервного дерибану і крєпкої бесхозяйствєнності, і 3+ років війни - наслідки печальні.
Провінція безлюдна.
"Дерево умирает с вершині, а человек с голови" - Дж. Свіфт.
Додам від себе, що держава помирає з провінції.
