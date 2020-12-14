RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 06:22

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?


Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?

Емеют конечно. И котельные свои

А собственное ПВО есть на крыше у успешных бызнес-керманычей?

Попытки самостийной дерибан-ылиты жить обособленно, за высоким забором, подалее от тотальной бедности и украинский беспросветности - обречены на провал.

Реальная ействительность все равно придет, прилетит. Повестками из ТЦК. Ракетами, снарядами, шахедами к дауншифтерам, к вчерашним полуграмотным селюкам, торгашам, цирковым клоунам, возомнившим себя непереможными стратегами.

Панове, читайте про 1919, про грушевского, винниченку, скоропадского и других самостийных орлов.

Готовьтесь
Покупайте не бетон, а тушонку, крупы, бутылмрованную воду, дрова, топливо, генераторы.
И обязательно туалетную бумагу.


Погано жити в країні нікчемних безракетних клоунів і міністрів-сантехніків!
