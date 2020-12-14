Бетон написав:
Емеют конечно. И котельные свои
А собственное ПВО есть на крыше у успешных бызнес-керманычей?
Попытки самостийной дерибан-ылиты жить обособленно, за высоким забором, подалее от тотальной бедности и украинский беспросветности - обречены на провал.
Реальная ействительность все равно придет, прилетит. Повестками из ТЦК. Ракетами, снарядами, шахедами к дауншифтерам, к вчерашним полуграмотным селюкам, торгашам, цирковым клоунам, возомнившим себя непереможными стратегами.
Панове, читайте про 1919, про грушевского, винниченку, скоропадского и других самостийных орлов.
Готовьтесь
Покупайте не бетон, а тушонку, крупы, бутылмрованную воду, дрова, топливо, генераторы.
И обязательно туалетную бумагу.
Погано жити в країні нікчемних безракетних клоунів і міністрів-сантехніків!