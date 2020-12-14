|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:35
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."
в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынкас реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка
)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом
)))
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц. А воз и ніне там.
Так что к слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
Додано: Чет 16 жов, 2025 08:20
Хомякоид написав:
слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
100%
особливо, якщо вони сидять без роботи, як нині
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:19
Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28
Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:48
Hotab написав: Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Треба ставити питання по-іншому ... а скільки він отримав у власність куплених квартир ? ...
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:13
Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Майже 10 відсотків стоїть дисконт від найближчого аналога.
Були реальні покупці коли на Київ не прилітало.
Я схидяюсь до думки знімати з продажу до кращих часів.
Зараз більшість потеційних покупців не купуюьть, чекають закінчення цього пи**@ця.
Додано: Чет 16 жов, 2025 20:03
[quote="5899237:Господар Вельзеву /quote]
Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?[/quote]
Вас тут приковали наручниками к батарее? Иди куда хочеться....п.з.уй или заставляют?
Додано: Чет 16 жов, 2025 20:13
Прохожий написав:
задаток получен?)
Это самоэ важноэ, и ?
