Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 07:35

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."

в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))


1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.


Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц. А воз и ніне там.

Так что к слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 08:20

  Хомякоид написав:слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.

100%
особливо, якщо вони сидять без роботи, як нині
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:19

  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?

Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:48

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?

Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..

Треба ставити питання по-іншому ... а скільки він отримав у власність куплених квартир ? ...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:13

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?


Майже 10 відсотків стоїть дисконт від найближчого аналога.
Були реальні покупці коли на Київ не прилітало.
Я схидяюсь до думки знімати з продажу до кращих часів.
Зараз більшість потеційних покупців не купуюьть, чекають закінчення цього пи**@ця.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:03

[quote="5899237:Господар Вельзеву /quote]

Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?[/quote]
Вас тут приковали наручниками к батарее? Иди куда хочеться....п.з.уй или заставляют?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:13

  Прохожий написав:задаток получен?)

Это самоэ важноэ, и ?
