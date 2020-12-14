|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:35
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."
в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынкас реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка
)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом
)))
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц. А воз и ніне там.
Так что к слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
Додано: Чет 16 жов, 2025 08:20
Хомякоид написав:
слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
100%
особливо, якщо вони сидять без роботи, як нині
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:19
Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28
Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Hotab написав: Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Треба ставити питання по-іншому ... а скільки він отримав у власність куплених квартир ? ...
Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Майже 10 відсотків стоїть дисконт від найближчого аналога.
Були реальні покупці коли на Київ не прилітало.
Я схиляюсь до думки знімати з продажу до кращих часів.
Зараз більшість потеційних покупців не купують, чекають закінчення цього пи**@ця.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Чет 16 жов, 2025 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:
[quote="5899237:Господар Вельзеву /quote]
Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян
"?[/quote]
Вас тут приковали наручниками к батарее? Иди куда хочеться....п.з.уй или заставляют?[/quote]
Вы пишете в состоянии алкогольного опьянения или со здоровьем проблемы?
Я серьезно спрашиваю. Главное если плохо или выпили, на улице людям п.з.д.уй не говорите. Лучше точно не станет
Господар Вельзевула
Главное если плохо или выпили, на улице людям п.з.д.уй не говорите. Лучше точно не станет
За це не треба перейматись. Інстинкт самозбереження - це базова річ для виживання. Зазвичай працює в будь якому стані. Тому ні на вулиці, ні навіть в інтернеті, але при особистому спілкуванні, персонаж собі таке не дозволить. З цієї причини навіть кнопку «особисті повідомлення» він в своєму профілі видалив, щоб йому в особистих не пояснили його негарну поведінку.
Успіх написав: Хомякоид написав:
Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Все продается,вопрос цены. И с чего скидываем. Продавцы существа упоротые,в целом, я не про Хомякоида. Прикинь, понравилась хата у нас. Хотелка 64. Хрен на ту войну, не в этом суть. Звоню, сулю 56- посылают. Думаю, загадываю на удачу и круглую цифру- предлагаю 60 со всеми расходами,включенными в эту сумму. Думают два дня, единственная уступка- комиссия рылу ПОПОЛАМ! Скинули полторуху,благодетели..
Считаю,что Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще.
Уверен, и 60 не дадут, да поздно будет.
