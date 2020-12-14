RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 07:35

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:В 2023 я узнавал или реально продать по доверенности из США.
Мне ответили, "Да, сейчас очень много сделок по доверенности. Проблема только с выводом денег."

в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))


1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.


Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц. А воз и ніне там.

Так что к слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 08:20

  Хомякоид написав:слрвам риєлторов я б особо не прислушивался.
Мне кажеться риєлторі вешают любую лапшу лишь бі взять обьект в работу.
А там куда кривая вівезет.

100%
особливо, якщо вони сидять без роботи, як нині
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:19

  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?

Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:48

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал що реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?

Спеціалісти в чаті.
А скільки ти продав квартир за своє життя, менторе? Жодної? Хм..

Треба ставити питання по-іншому ... а скільки він отримав у власність куплених квартир ? ...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:13

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?


Майже 10 відсотків стоїть дисконт від найближчого аналога.
Були реальні покупці коли на Київ не прилітало.
Я схиляюсь до думки знімати з продажу до кращих часів.
Зараз більшість потеційних покупців не купують, чекають закінчення цього пи**@ця.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:58

  Vadim_ написав:

Грейт или Варшавский имеют генераторы на лифты, или тоже наподобие "жлобковатых днепрян"?[/quote]
Вас тут приковали наручниками к батарее? Иди куда хочеться....п.з.уй или заставляют?[/quote]


Вы пишете в состоянии алкогольного опьянения или со здоровьем проблемы?
Я серьезно спрашиваю. Главное если плохо или выпили, на улице людям п.з.д.уй не говорите. Лучше точно не станет :(
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:05

Господар Вельзевула

Главное если плохо или выпили, на улице людям п.з.д.уй не говорите. Лучше точно не станет :(


За це не треба перейматись. Інстинкт самозбереження - це базова річ для виживання. Зазвичай працює в будь якому стані. Тому ні на вулиці, ні навіть в інтернеті, але при особистому спілкуванні, персонаж собі таке не дозволить. З цієї причини навіть кнопку «особисті повідомлення» він в своєму профілі видалив, щоб йому в особистих не пояснили його негарну поведінку.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:05

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Мне риєлтор тоже сказал что реально продать хату.
Уже продает 6-й месяц.
Уже продает 6-й месяц.
5-7К скинути зі своєї ціни пробували?


Все продается,вопрос цены. И с чего скидываем. Продавцы существа упоротые,в целом, я не про Хомякоида. Прикинь, понравилась хата у нас. Хотелка 64. Хрен на ту войну, не в этом суть. Звоню, сулю 56- посылают. Думаю, загадываю на удачу и круглую цифру- предлагаю 60 со всеми расходами,включенными в эту сумму. Думают два дня, единственная уступка- комиссия рылу ПОПОЛАМ! Скинули полторуху,благодетели..
Считаю,что Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще.
Уверен, и 60 не дадут, да поздно будет.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:07

По сравнению с 2021, объемы продаж новостроек сократились на порядок (в 10 раз).
Рынок вторички просел в количестве продаж в 2-3 раза.
Оно и понятно - нет людей. Уехали, умерли, не родились.
Про избыток недвижимости на анархическрй территории и неспособность украинской псевдоэлиты организовать хоть что то - я пишу много лет. К сожалению, никаких изменений, никаких реформ. Все те же на манеже.
