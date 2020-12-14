RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

старт продаж The Light
https://lun.ua/uk/new/kyiv/the-light-layouts
от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты

вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:19

  smdtranz написав:совок раскатал интеллигенцию, особенно украинскую, так, как никто другой в мире это не делал.
так что засилье «жлобов, рагулей…» это и есть наследие совка
отсутствие интеллигенции как таковой, инженеров, грамотных управленцев и чиновников - это прямое следствие самостийного дерибана.

Вся, абсолютно вся украинская инфраструктура построена была в СССР.

Что построили керманычи дерибанычи за 34 года? Эти ур**?
Их достижения, по пунктам???
Одни проепы, колоссальные проепы.
Они реально ничего, кроме дерибана, не умеют.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 17 жов, 2025 10:23, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:21

  Олежан написав:старт продаж The Light
https://lun.ua/uk/new/kyiv/the-light-layouts
от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты

вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?

Интересно, объемы продаж новобуда просели в 10 раз в сравнении с 2021?

А недостроев сколько, по всему Киеву!
И ещё добавится, если глупыши понесут свои деньги новым войцеховским
