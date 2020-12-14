от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты
вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
старт продаж The Light
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:19
отсутствие интеллигенции как таковой, инженеров, грамотных управленцев и чиновников - это прямое следствие самостийного дерибана.
Вся, абсолютно вся украинская инфраструктура построена была в СССР.
Что построили керманычи дерибанычи за 34 года? Эти ур**?
Их достижения, по пунктам???
Одни проепы, колоссальные проепы.
Они реально ничего, кроме дерибана, не умеют.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:21
Интересно, объемы продаж новобуда просели в 10 раз в сравнении с 2021?
А недостроев сколько, по всему Киеву!
И ещё добавится, если глупыши понесут свои деньги новым войцеховским
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:56
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:12
Але організуаати їх - ур** не можуть. Не здатні.
Заважають тупість, непотизм і клептократія, які ж нормою для московських і самостійних управлінців.
