от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты
вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
старт продаж The Light
от 2500 долл с поставкой в 2029 году +
пока даже сваи не забиты
вот смотрю рендеры, и меня смущают корзины кондиционеров в стекляном фасаде. это как?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:56
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:42
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перепланування квартири: за що можуть оштрафувати
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:17
цікаво, а чому не можна проверх "тонкого металевого листа" залити щось типу монолітної плити. потріщить?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кацапи запропонували побудувати тунель до аляски
а кличко ніяк метро на трою не почне будувати
|