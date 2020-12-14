|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:43
Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)
4
4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))
А оранж хоч здали?)
А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»)))
Щось зник десь))
Оранж сдали, там полная парковка, рядом строят Централ Хиллс. поменяли дорогу по лысогорскому спуску, коммуникации, провели маршрутку, сделали кольцо и кое где тротуары.
цементные заводы и всякие предприятия рядом никто не отменял, конечно. как была дупа так и осталась. из бизнеса только пивнушка, остальное на Науки.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:19
Прохожий написав:
"вольному воля"(с)
)
Я уже тоже мальчик не маленький по жизни сделал один вывод, если что то уж сильно нравицца и возможность есть а "это" условно в единичном кол-ве, то если "цена вопроса" до 5% то таки нужно брать)
но это все ИМХО из жизненного опыта)
Мне не может нравится безусловно.
Мне может нравится сочетание цена-качество.
Хотя именно эта-в единичном. Больше нет и не будет. Ну,без ремонта.
Это не Варшавские и Грейты стояками.
Додано: Суб 18 жов, 2025 03:33
Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынкас реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка
)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом
)))
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
нормально спокойно поговорили, цена была согласована до того)
а то что вам говорит риэлтор(эксклюзив?), так "и вы говорите")))...главное результат)
Да, эксклюзив.
Он это знает.
Но у нас очень много лет сотрудничество и пока не было поводов думать, что он злоупотребляет доверием.
Был-бы торг больше, меня-бы устроил и больше.
Другое дело, что для меня продажа квартиры - это еще не результат.
Результат - прозрачно полученные деньги не в Украине.
А это проблема, которая перечеркивает все остальное.
Не знаю, говорят, что бывают заключения сделок по КРЖН вне Украины.
Я очень сомневаюсь. Нотарь должен иметь доступ к реестрам.
Кстати, про проблему с выводом денег ОН мне сказал.
Что бы сделал первый попавшийся другой?
"Я сделку сделал, деньги получены доверенным лицом, а остальное - не мои проблемы".
Так ведь?
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
ИМХО если реально понравиласьж то зря
2.5к на хате не те деньги
если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...
Смотрите.
А почему они не уступают,а я должен?
Им в нал выскочить сам бог велел, а пусть найдут идиота, покупающего хату на 15 этаже дома с электроотоплением в области с окупантами.
Понравилась не то слово. Там дом-просто супер,администрация приветливайшая, всех знаю, вид на Днепр как на ладони, в мирное время ей цена 2000 за м2.
Но у нас же война! Она взяла ее на котловане по 1250 (это я точно знаю)-58650. Бог ей посылал идиота, которому можно было бы спихнуть это лайно, выйдя в ноль, ну может еще полторуху рылу своему заплатила бы со своих, нет же-хочет приварить 5350 долларов.
И это в области с стремительно продвигающимися оккупантами.
Вот вам типичное рыло продавана.
Наверно продавщице не очень деньни нужні.
В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом.
Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает.
Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.
