Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:smdtranz Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості )) Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)
там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))
А оранж хоч здали?) А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»))) Щось зник десь))
Оранж сдали, там полная парковка, рядом строят Централ Хиллс. поменяли дорогу по лысогорскому спуску, коммуникации, провели маршрутку, сделали кольцо и кое где тротуары. цементные заводы и всякие предприятия рядом никто не отменял, конечно. как была дупа так и осталась. из бизнеса только пивнушка, остальное на Науки.
Прохожий написав:"вольному воля"(с) ) Я уже тоже мальчик не маленький по жизни сделал один вывод, если что то уж сильно нравицца и возможность есть а "это" условно в единичном кол-ве, то если "цена вопроса" до 5% то таки нужно брать) но это все ИМХО из жизненного опыта)
Мне не может нравится безусловно. Мне может нравится сочетание цена-качество. Хотя именно эта-в единичном. Больше нет и не будет. Ну,без ремонта. Это не Варшавские и Грейты стояками.
Прохожий написав:в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка) у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так... ...прошло почти 15 лет полет успешный объект уж слишком сладкий был и есть) только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))
1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров. 2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку. Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство. 3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.
нормально спокойно поговорили, цена была согласована до того) а то что вам говорит риэлтор(эксклюзив?), так "и вы говорите")))...главное результат)
Да, эксклюзив. Он это знает. Но у нас очень много лет сотрудничество и пока не было поводов думать, что он злоупотребляет доверием. Был-бы торг больше, меня-бы устроил и больше. Другое дело, что для меня продажа квартиры - это еще не результат. Результат - прозрачно полученные деньги не в Украине. А это проблема, которая перечеркивает все остальное. Не знаю, говорят, что бывают заключения сделок по КРЖН вне Украины. Я очень сомневаюсь. Нотарь должен иметь доступ к реестрам.
Кстати, про проблему с выводом денег ОН мне сказал. Что бы сделал первый попавшийся другой? "Я сделку сделал, деньги получены доверенным лицом, а остальное - не мои проблемы". Так ведь?
Прохожий написав:ИМХО если реально понравиласьж то зря 2.5к на хате не те деньги если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...
Смотрите. А почему они не уступают,а я должен? Им в нал выскочить сам бог велел, а пусть найдут идиота, покупающего хату на 15 этаже дома с электроотоплением в области с окупантами. Понравилась не то слово. Там дом-просто супер,администрация приветливайшая, всех знаю, вид на Днепр как на ладони, в мирное время ей цена 2000 за м2. Но у нас же война! Она взяла ее на котловане по 1250 (это я точно знаю)-58650. Бог ей посылал идиота, которому можно было бы спихнуть это лайно, выйдя в ноль, ну может еще полторуху рылу своему заплатила бы со своих, нет же-хочет приварить 5350 долларов. И это в области с стремительно продвигающимися оккупантами. Вот вам типичное рыло продавана.
Наверно продавщице не очень деньни нужні. В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом. Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает. Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
Забудь и не смотри на него вообще Это неликвид
Під комерцію на Ваш погляд є наразі цікаві пропозиціі?
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
промка работающая вокруг без перспективы в ближайшие 15-20 лет на джентрификацию война эти перспективы сдвинула в никогда изначально там планировался новый правительственный квартал