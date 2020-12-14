RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:43

Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)
Hotab
 
Повідомлень: 16791
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)

там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))

А оранж хоч здали?)
А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»)))
Щось зник десь))



Оранж сдали, там полная парковка, рядом строят Централ Хиллс. поменяли дорогу по лысогорскому спуску, коммуникации, провели маршрутку, сделали кольцо и кое где тротуары.
цементные заводы и всякие предприятия рядом никто не отменял, конечно. как была дупа так и осталась. из бизнеса только пивнушка, остальное на Науки.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 672
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:19

  Прохожий написав:"вольному воля"(с)
)
Я уже тоже мальчик не маленький по жизни сделал один вывод, если что то уж сильно нравицца и возможность есть а "это" условно в единичном кол-ве, то если "цена вопроса" до 5% то таки нужно брать)
но это все ИМХО из жизненного опыта)


Мне не может нравится безусловно.
Мне может нравится сочетание цена-качество.
Хотя именно эта-в единичном. Больше нет и не будет. Ну,без ремонта.
Это не Варшавские и Грейты стояками.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 03:33

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:в декабре 2010го сам был участником подобной сделки по доверенности от наследника из США, цена была -20% от рынка
с реальным собственником знакомые поговорили лично в день сделки в НЙ и объяснили все последствия возможной попытки кидка)
у нотаря были оформлены все доки, потом все участники в отделении банка были свидетелями перевода денег на счет продавца, после этого представитель продавца поставил подпись под договором и нотарь завершил сделку, как то так...
...прошло почти 15 лет полет успешный
объект уж слишком сладкий был и есть)
только поэтому пошел на сделку, но ключевое в решении покупать в принципе все таки было в этом)))


1. С 2010 много воды утекло, много чего поменялось, включая форму реестров.
2. Не знаю в каком ключе они "поговорили" с собственником, но если там было нечто похожее на угрозы, то "говорителям" можно было пришить небо в клеточку.
Такое реально бывает, если собственник был к этому готов и записал разговор, то даже намек на угрозу можно трактовать как угрозу. В 90-е ребята из бссср попытались не очень вежливо разговаривать с бизнесменом, который в штатах вел бизнес с 70-х годов. "Случайно" это было записано и передано в полицию, оттуда в ФБР, инкриминировался рекет, туристам дали такой срок как в Украине дают за убийство.
3. На момент разговора, я просмотрел цены на ОЛХ на подобные квартиры и назвал это своему риелтору. Он сказал, что в принципе, продать реально, но если именно продать, а не продвать, то надо быть готовым к торгу в пределах 5% от озвученной суммы. Напомню, это был 2023 год.

нормально спокойно поговорили, цена была согласована до того)
а то что вам говорит риэлтор(эксклюзив?), так "и вы говорите")))...главное результат)


Да, эксклюзив.
Он это знает.
Но у нас очень много лет сотрудничество и пока не было поводов думать, что он злоупотребляет доверием.
Был-бы торг больше, меня-бы устроил и больше.
Другое дело, что для меня продажа квартиры - это еще не результат.
Результат - прозрачно полученные деньги не в Украине.
А это проблема, которая перечеркивает все остальное.
Не знаю, говорят, что бывают заключения сделок по КРЖН вне Украины.
Я очень сомневаюсь. Нотарь должен иметь доступ к реестрам.

Кстати, про проблему с выводом денег ОН мне сказал.
Что бы сделал первый попавшийся другой?
"Я сделку сделал, деньги получены доверенным лицом, а остальное - не мои проблемы".
Так ведь?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17923
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8750 раз.
Подякували: 5522 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 04:01

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:ИМХО если реально понравиласьж то зря
2.5к на хате не те деньги
если бы сомневался, то да, "Вселенная дала мне знак, забываю об этой идее вообще"...


Смотрите.
А почему они не уступают,а я должен?
Им в нал выскочить сам бог велел, а пусть найдут идиота, покупающего хату на 15 этаже дома с электроотоплением в области с окупантами.
Понравилась не то слово. Там дом-просто супер,администрация приветливайшая, всех знаю, вид на Днепр как на ладони, в мирное время ей цена 2000 за м2.
Но у нас же война! Она взяла ее на котловане по 1250 (это я точно знаю)-58650. Бог ей посылал идиота, которому можно было бы спихнуть это лайно, выйдя в ноль, ну может еще полторуху рылу своему заплатила бы со своих, нет же-хочет приварить 5350 долларов.
И это в области с стремительно продвигающимися оккупантами.
Вот вам типичное рыло продавана.


Наверно продавщице не очень деньни нужні.
В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом.
Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает.
Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 08:51

  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)

Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:55

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)

Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид

Під комерцію на Ваш погляд є наразі цікаві пропозиціі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:07

  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)


промка работающая вокруг без перспективы в ближайшие 15-20 лет на джентрификацию
война эти перспективы сдвинула в никогда
изначально там планировался новый правительственный квартал
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 17:16

позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24)
ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ? :|
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 17:21

  Hotab написав:Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)


Знайшов хто такий Хотаб
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/17/8003085/
Все збігається.
Африка, ООН, гвинтокрили, Херсон. 8)
Хомякоид
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
1
