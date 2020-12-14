RSS
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 18:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Hotab написав:Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)


Знайшов хто такий Хотаб
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/17/8003085/
Все збігається.
Африка, ООН, гвинтокрили, Херсон. 8)
Хотаб старше, та й звуть його не так. Він вже світив тут якось профіль
А в Африку по програмам ООН літало купа такий пілотів, і авіабаз у нас не настільки багато, звісно що по одних і тих же були
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:22

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)

Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид


Ок,благодарствую. Уже понял.
Кстати,они пишут что етсь генератор на лифты и воду, а в описаниях Грейта и Варшавского никто не пишет. Че так, не знаешь? Ты сам их видел, эти генераторы?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:30

  Хомякоид написав: Наверно продавщице не очень деньни нужні.
В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом.
Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает.
Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.


Не все так просто.Тут мне поверьте. Это киянам днепр и авдеевка почти одно и тоже.
У меня друг купил в этом доме весной ( под Трампом,понятно, человек был) аналогичную, но побольше, (а это дешевле по полу за м2 должно быть) по 1500. И рядом там стоят с видом не на Днепр а на площу- по 1500. Она хочет 1300, но брала то по 1250, с мыслью забарыжить-а в 2021 1800-2000 таки были хотелки.
Эта как бы выгоднее, но как вы правильно сказали- хоть бы в ноль, а лучше в минус, ибо нефиг сидеть в Испании и надеяться что война тебя не коснется. Как минимум на бабки полиняешь, пока мы тут потужно под шахедами сидим.
Ну посмотрим. До павлика дойдут- за 40 будет отдавать, так кто ж тогда даст.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 19:40

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)


Знайшов хто такий Хотаб
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/17/8003085/
Все збігається.
Африка, ООН, гвинтокрили, Херсон. 8)

Жека самородок, який прийшов в ескадріллю в Херсон лейтенантом (по випуску), коли я був вже майор.
Але талант у всьому. І я про нього вже згадував на сторінках форуму .
Я знав, що його забирають в Київ в штаб, такого таланта треба зберегти для армії. Він досить походив по лезу в обох кампаніях (2014-2015 і 2022-2023) . Тепер буде «обоз» сленгом бігунця німецького 500-єврового.

Але я думаю як тільки відкриють двері, він таки кине армію. Англійська в нього є, ми разом в 2020 в Африці її зубрили. А фінансовий стан leaves a lot to be desired.. Теж в Херсоні залишилась єдина зароблена квартира.
Hotab
 
Повідомлень: 16794
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:03

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)


Знайшов хто такий Хотаб
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/17/8003085/
Все збігається.
Африка, ООН, гвинтокрили, Херсон. 8)

Жека самородок, який прийшов в ескадріллю в Херсон лейтенантом (по випуску), коли я був вже майор.
Але талант у всьому. І я про нього вже згадував на сторінках форуму .
Я знав, що його забирають в Київ в штаб, такого таланта треба зберегти для армії. Він досить походив по лезу в обох кампаніях (2014-2015 і 2022-2023) . Тепер буде «обоз» сленгом бігунця німецького 500-єврового.

Але я думаю як тільки відкриють двері, він таки кине армію. Англійська в нього є, ми разом в 2020 в Африці її зубрили. А фінансовий стан leaves a lot to be desired.. Теж в Херсоні залишилась єдина зароблена квартира.

Дуже цікаво...
а ви наразі на якому фронті у якому окопі чі на якій злітній смузі?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:07

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)


Знайшов хто такий Хотаб
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/17/8003085/
Все збігається.
Африка, ООН, гвинтокрили, Херсон. 8)

Жека самородок, який прийшов в ескадріллю в Херсон лейтенантом (по випуску), коли я був вже майор.
Але талант у всьому. І я про нього вже згадував на сторінках форуму .
Я знав, що його забирають в Київ в штаб, такого таланта треба зберегти для армії. Він досить походив по лезу в обох кампаніях (2014-2015 і 2022-2023) . Тепер буде «обоз» сленгом бігунця німецького 500-єврового.

Але я думаю як тільки відкриють двері, він таки кине армію. Англійська в нього є, ми разом в 2020 в Африці її зубрили. А фінансовий стан leaves a lot to be desired.. Теж в Херсоні залишилась єдина зароблена квартира.

Дуже сумно...
якщо такі таланти не потрібні дкржаві , то шо за держава?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:07

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)

Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид


Ок,благодарствую. Уже понял.
Кстати,они пишут что етсь генератор на лифты и воду, а в описаниях Грейта и Варшавского никто не пишет. Че так, не знаешь? Ты сам их видел, эти генераторы?

Полно
Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:10

  Investor_K написав:
  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут.
Раз дешевле значит в чем-то подвох?
Бетон, глаголь :)

Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид

Під комерцію на Ваш погляд є наразі цікаві пропозиціі?

Я не разбираюсь в коммерции.
ККЦ писал, что коммерцию вообще не продают. Её отдают своим.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:13

  fox767676 написав:позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24)
ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ? :|

Поймите Вы, наконец.
Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра"
На что оно похоже
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:20

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
[
Забудь и не смотри на него вообще
Это неликвид


Ок,благодарствую. Уже понял.
Кстати,они пишут что етсь генератор на лифты и воду, а в описаниях Грейта и Варшавского никто не пишет. Че так, не знаешь? Ты сам их видел, эти генераторы?

Полно
Зображення

Этого генератора хватит на пару лифтов и освещение, не более того.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23283
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
