Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:09

  Бетон написав:Полно
Довелось недавно стати свідком, як рієлтор розказував гіпотетичним покупцям, що "ЖК готовий до блекаутів, ось стоїть величезний генератор" і показував при цьому на генератор, що належить банку.
Natt
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  fox767676 написав:позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24)
ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ? :|

Поймите Вы, наконец.
Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра"
На что оно похоже
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта :mrgreen:
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:55

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Полно
Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить.
А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.

Для каждого дома ставят свой.
Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:49

Frant

какого хрена пропадают сообщения?

“Куда уходит детство…»
И где оно играет…

Ми щоранку читаємо вашу думку щодо КРЖН. Вже вивчили назубок , можна повідомлення видаляти.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:53

  Faceless написав:
Бетон написав:
  fox767676 написав:позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24)
ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ? :|

Поймите Вы, наконец.
Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра"
На что оно похоже
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта :mrgreen:

ну и я про это
была слабая надежда, что раз уж так облажались
построив десяток подряд одинаковых 25 этажек на набережной
то сзади уже разбавят несколькими ~35+ башнями
но все сделали ровно наоборот
реально крепкие бесхозяйственники
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:17

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Полно
Зображення


Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить.
А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.

Для каждого дома ставят свой.
Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)

Цікаво, в варіанті коли воно стоїть під вікнами перших поверхів (а інших варіантів не так і багато), то якісь антишумові екрани передбачені від будинку? Наскільки це все людям чутно?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:20

  Hotab написав:Frant

какого хрена пропадают сообщения?

“Куда уходит детство…»
И где оно играет…

Ми щоранку читаємо вашу думку щодо КРЖН. Вже вивчили назубок , можна повідомлення видаляти.

куди пішло дитинство
з ким воно тепер грає?
модератор цінує вашу думку
тому ії видаляє
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить.
А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.

Для каждого дома ставят свой.
Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)

Цікаво, в варіанті коли воно стоїть під вікнами перших поверхів (а інших варіантів не так і багато), то якісь антишумові екрани передбачені від будинку? Наскільки це все людям чутно?
Я в UN-camp-ах бачив чимало генераторів великої потужності, зазвичай вони винесені за житлову зону до парків з технікою, вертолітного майданчику, кудись туди. Це шумно.
1) є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів
2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція
3) звісно, чутно, але що робити
Дуже далеко не винесеш з двох причин:
- прибудинкова територія обмежена
- довгі кабелі - дорого само по собі + втрати
Faceless
