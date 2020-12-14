|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:36
spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
Це щось нове. Які причини евакуації, не поділитись ?
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:48
Господар Вельзевула написав:
Faceless написав:
spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
Через скільки часу після чого?
Нормальный такой вкид как для 2025 года.
Постою,послушаю
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Не знаю, наскільки небезпечними можуть бути наслідки. Все ж це не має спровокувати посилення реакції (вона досі йде) в активній зоні, а наскільки серйозним буде викид радіоактивного пилу - хз
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00
Faceless
это больше пугалка для европы, которая при слове «Чернобыль» превращает сухие штаны в мокрые
смысла бамбить чернобыль никакого нет, там давно не та радиация, что в свежевзорваном реакторе. а меньше на несколько порядков.
и еще двоешники йод с аптек выгребут поди, кому надо то фиг его купишь потом
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:04
smdtranz написав:Faceless
это больше пугалка для европы, которая при слове «Чернобыль» превращает сухие штаны в мокрые
смысла бамбить чернобыль никакого нет, там давно не та радиация, что в свежевзорваном реакторе. а меньше на несколько порядков.
и еще двоешники йод с аптек выгребут поди, кому надо то фиг его купишь потом
Повномасштабку починати теж сенсу не було. Він притрушений терорист
П.С. І червоне сухе вигрібуть:)
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:07
Faceless написав:
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Маячня эти чутки.
Такие вещи возможны в случае крупного нашего контрнаступу, развалу крымского моста,атаки кремля.
Пока мы пятимся назад, эскалации не будет и Киеву ничего не угрожает.
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:29
Господар Вельзевула написав: Faceless написав:
Ну, з чуток що доходили - xyйло таки вдарить по саркофагу ЧАЕС
Маячня эти чутки.
Такие вещи возможны в случае крупного нашего контрнаступу, развалу крымского моста,атаки кремля.
Пока мы пятимся назад, эскалации не будет и Киеву ничего не угрожает.
Я давно не відкидаю, що кацапи здатні на абсолютно іраціональні дії, тому не був би настільки категоричний
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:54
Faceless написав:
Я давно не відкидаю, що кацапи здатні на абсолютно іраціональні дії, тому не був би настільки категоричний
Не сочтите за дерзость-вы в Украине? Просто я заметил что во все эти страшилки почему-то верят те,кто вне ее.
Те , кто в ней, так глубоко не копают. Им хватает дронов, ТЦК и прочих сиюминутных проблем, а всякие катастрофы в глубине души они воспринимают как избавление, так как лучше хреновый конец чем хрен без конца
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:16
Господар Вельзевула написав: Faceless написав:
Я давно не відкидаю, що кацапи здатні на абсолютно іраціональні дії, тому не був би настільки категоричний
Не сочтите за дерзость-вы в Украине? Просто я заметил что во все эти страшилки почему-то верят те,кто вне ее.
Те , кто в ней, так глубоко не копают. Им хватает дронов, ТЦК и прочих сиюминутных проблем, а всякие катастрофы в глубине души они воспринимают как избавление, так как лучше хреновый конец чем хрен без конца
В Україні, і не виїздив
Які страшилки, я ж не про арєшнікі з ядерними боєголовками.
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:49
Faceless написав: Бетон написав: Господар Вельзевула написав:
Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить.
А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.
Для каждого дома ставят свой.
Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
Цікаво, в варіанті коли воно стоїть під вікнами перших поверхів (а інших варіантів не так і багато), то якісь антишумові екрани передбачені від будинку? Наскільки це все людям чутно?
Я в UN-camp-ах бачив чимало генераторів великої потужності, зазвичай вони винесені за житлову зону до парків з технікою, вертолітного майданчику, кудись туди. Це шумно.
1) є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів
2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція
3) звісно, чутно, але що робити
Дуже далеко не винесеш з двох причин:
- прибудинкова територія обмежена
- довгі кабелі - дорого само по собі + втрати
Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.
Дизельные станции работают мягко, тихо.
Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует
