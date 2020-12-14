Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
Для чого вам наші аматорські розмірковування, коли існують фахові арифметичні розрахунки? Евакуація з Києва у разі нескінченності війни з кацапстаном і збереження нинішніх темпів окупації нашої території розпочнеться приблизно через 58 років, і ще 50 років кацапам знадобляться для виходу на околиці Чопа. Тож спокійно купуйте столичну нерухомість і дачний будинок у Закарпатті, на ваш вік вистачить, ще й спадщину правнукам передасте. https://informator.ua/uk/rf-potribno-10 ... -economist
Faceless написав:є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів 2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція 3) звісно, чутно, але що робити Дуже далеко не винесеш з двох причин: - прибудинкова територія обмежена - довгі кабелі - дорого само по собі + втрати
Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды. Дизельные станции работают мягко, тихо. Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует
Звук работы любого двигла зависит от системы выхлопа ... а не от количества тактов или вида топлива
Возможно Я сужу из практики. Слышу как ревут одни и мягко работают другие, мощные.
Ну и ии подсветил такое:
Обороты и частота взрывов
🔹 Двухтактный двигатель делает рабочий такт каждый оборот коленвала, поэтому выхлопные газы вылетают с высокой частотой и давлением. → Звук получается резкий, «ревущий», особенно на высоких оборотах.
🔹 Дизельный генератор (четырёхтактный) делает рабочий такт через оборот. → Выхлоп происходит реже, звук ниже по частоте и мягче. К тому же дизельные генераторы часто работают на низких оборотах — 1500–1800 об/мин, против 4000–7000 у двухтактников.
---
2. Система выпуска и глушитель
Двухтактники (особенно маленькие бензиновые) имеют простейший выхлоп без нормального глушителя — там важно сохранить обратное давление для продувки цилиндра. → Поэтому выхлоп «выстреливает» громко.
У дизелей стоит масивный глушитель и резонатор, часто с турбиной, которая сама гасит часть шума. → Итог — ровный, «бархатный» бас.
---
3. Рабочее давление и топливо
В двухтактном бензиновом — взрывное сгорание смеси с быстрым фронтом пламени.
В дизеле — плавное самовоспламенение под высоким давлением, с контролируемым горением. → Поэтому звук дизеля не «взрывной», а «тяжёлый, глухой».
---
4. Масса и жёсткость конструкции
Двухтактники лёгкие, корпуса тонкие — вибрация и шум выходят наружу.
Дизель — тяжёлый, массивный блок, толстые стенки — звук не резонирует.
---
5. Тип смесеобразования
В двухтактнике смесь поступает через картер, продувка идёт «внахлёст» — часть выхлопа вылетает вместе с новой порцией смеси, создавая шум.
В дизеле — впрыск прямо в камеру, всё чётко дозируется.
Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює
Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо)) Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Faceless написав:Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює
Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт) Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт) Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50. Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт. В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном. Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя, кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх! Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема
Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо)) Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах