RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12538125391254012541
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:07

  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює


Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт)
Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт)
Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50.
Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт.
В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном.
Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя, кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх!
Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема :mrgreen:

Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?


А як звикнути до вихлопних газів?



Винести генератор зі спальні
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 жов, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Ніколи не бачив екранів в ЖК
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36784
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює


Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт)
Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт)
Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50.
Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт.
В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном.
Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя, кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх!
Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема :mrgreen:

Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36784
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:35

  Faceless написав:
Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Ніколи не бачив екранів


Я думаю речь про такие сооружения, как на польских трассах мимо сел.
Ну я думаю что через нормальные окна терпимо будет,всяко лучше чем пешком на 18-й.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:39

  Faceless написав:Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом


Понимание кайфа от этой системы приходит только в процессе эксплуатации. А так и у меня были забобоны типа- быстро разрядится, батарейки испортятся.
Дошел до этой системы когда утром бегал заводил дизель сварить чашку кофе, и тут же глушил, так как кофе под рев не смакуе :(
Потом заводил для второй.
Потом варил по три сразу.
Потом купил Дейю :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:41

  spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена ​​евакуація з Києва, які думки ?

через 56 дней
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30808
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Загальні типові рівні звуку

(в дБ(А), виміряне на відкритому просторі)
• Дизельні генератори 120–150 кВт (без кожуха / «open»): ~100–115 дБ(А) на відстані 1 м від корпуса.
• Ті самі дизелі в стандартному акустичному кожусі (canopy): ~70–90 дБ(А) на 1 м (залежить від якості кожуха).
• Побутовий бензиновий 3–5 кВт (звичайний портативний): ~70–90 дБ(А) на 1 м; інверторні/нові моделі можуть бути тихіші (55–75 дБ).


Для власного будинку Дея ясна справа рішає. Навіть якщо розрядив і мережі нема - генератором батареям вдень дав заряд , і ввечері і вночі в тишині. Але для будинку багатоквартирного таке резервування (і генератор, і батареї) оплатять не только лішь всє.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 жов, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:45

  Wirująświatła написав:
  spekulant написав:Через скільки часу буде об'явлена ​​евакуація з Києва, які думки ?

через 56 дней

Если Виталька сюда пришел ... )

Я столько поп-корна не съем
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12324
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:48

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом

Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12538125391254012541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17257567
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6743019
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 77847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6800)
19.10.2025 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.