Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:07
Faceless написав:
Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює
Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт)
Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт)
Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50.
Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт.
В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном.
Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя,
кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх!
Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема
Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:07
А як звикнути до вихлопних газів?
Винести генератор зі спальні
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 жов, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:33
Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Ніколи не бачив екранів в ЖК
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:35
Faceless написав:
Ну загалом Бетон правий, просто дрібні генератори пердять на в вулицю, і тон гулу вищий. Великі потужні гудять тихіше і нижче. А такти і паливо то просто корелює
Маленькие инверторные бензиновые-очень тихие (2-3 кВт)
Средние бензиновые- терпимые (5-6кВт)
Средние дизельные- огромный пердеж и истошный шум самого двигла на уровне болевого порога ( 5-7кВт)-у меня такой,стоит в гараже, выхлоп на улицу выше крыши вертикально, через два автомобильных глушака. Из плюсов- литр в час при 6 кВт и недорогой, в 2022 брал за 50.
Нормальные большие дизельные тихие за счет экрана (кожуха поглощающего шум пихла) и развитого выхлопа. Но недешевые и жрут побольше, при отдаваемых мощностях от 15 кВт.
В общем на любой вкус, но маленькие дизеля не берите, если руки с ж***. Самоблудный выхлоп ломает от вибрации на раз- только варить через автогофры аргоном.
Но это для блекаутов. В наших реалиях рулит Дейя,
кобинированная варочная электро+газ с баллоном, камин с брикетами - и градус незламности ракетой вверх!
Как и недвижимость Киева,о чем собственно и тема
Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:35
Faceless написав:
Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах
Ніколи не бачив екранів
Я думаю речь про такие сооружения, как на польских трассах мимо сел.
Ну я думаю что через нормальные окна терпимо будет,всяко лучше чем пешком на 18-й.
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:39
Faceless написав:
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Понимание кайфа от этой системы приходит только в процессе эксплуатации. А так и у меня были забобоны типа- быстро разрядится, батарейки испортятся.
Дошел до этой системы когда утром бегал заводил дизель сварить чашку кофе, и тут же глушил, так как кофе под рев не смакуе
Потом заводил для второй.
Потом варил по три сразу.
Потом купил Дейю
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:41
spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
через 56 дней
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:44
Загальні типові рівні звуку
(в дБ(А), виміряне на відкритому просторі)
• Дизельні генератори 120–150 кВт (без кожуха / «open»): ~100–115 дБ(А) на відстані 1 м від корпуса.
• Ті самі дизелі в стандартному акустичному кожусі (canopy): ~70–90 дБ(А) на 1 м (залежить від якості кожуха).
• Побутовий бензиновий 3–5 кВт (звичайний портативний): ~70–90 дБ(А) на 1 м; інверторні/нові моделі можуть бути тихіші (55–75 дБ).
Для власного будинку Дея ясна справа рішає. Навіть якщо розрядив і мережі нема - генератором батареям вдень дав заряд , і ввечері і вночі в тишині. Але для будинку багатоквартирного таке резервування (і генератор, і батареї) оплатять не только лішь всє.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 жов, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:45
Wirująświatła написав: spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
через 56 дней
Если Виталька сюда пришел ... )
Я столько поп-корна не съем
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:48
Faceless написав: Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?
