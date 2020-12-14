RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:11

  Hotab написав:Я зараз можу піти засняти гул дизеля 120-150 кВт, це не дринькаючий , як у мотоцикла, він дійсно рівний, але це теж дуже голосно!! До нього вночі можна звикнути і спати (бо рівний звук) , але це зовсім не тихо))
Я тому і спитав про екрани від будинку. Як це на Варшавці в населених пунктах

Всю зиму в соседней интересной организации из трёх букв включался генератор. По звуку до 50 кВт. Не напрягало.
Дубарь будет, звук будет последнее, что побеспокоит.
На дом я не встречал генераторы больше 70 кВт.
Обычно около 40 кВт.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:14

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?

Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?


Ты можешь дать прямой ответ,а то флудят какой-то отсебятиной.
В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.

Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пенопласт - огонь просто

Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?

Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
В день
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36789
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8261 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:54

  Faceless написав:
Бетон написав:
  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?

Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?
В день

Кокаїн навіть так може?
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9804
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:09

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Кстати, ты знал, что рентабельность аренды 38%? Клёво, правда?


Ты можешь дать прямой ответ,а то флудят какой-то отсебятиной.
В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.

Ликвидные до 12 этажа при продаже.
Разницы в аренде не будет.

А что случилось?
Почему муТрый нароТ перестал любить видовые квартиры?
Глядишь, и теплые электрополы перестанет любить?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23285
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
