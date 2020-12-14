RSS
Сер 22 жов, 2025 01:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Отопление отменяется?
Бетон
Сер 22 жов, 2025 06:25

  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ
Мизантрóп
Сер 22 жов, 2025 06:27

  Бетон написав:Отопление отменяется?

Хто б тебе відмінив, лантух з лайном?)
Не сци, жиробас, все буде добре -і перестань дрочити)
cherchiltank
Сер 22 жов, 2025 06:43

  Бетон написав:Отопление отменяется?

нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.
Frant
Сер 22 жов, 2025 06:49

  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Сер 22 жов, 2025 06:50

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ

Эта?
https://t.me/dva_majors/81795?single
Сер 22 жов, 2025 06:57

Bolt
Негарно носити посилання на росіянські пропагандонські «2 майора», провокуючи людей підписуватись на це.
Сер 22 жов, 2025 07:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

І франт виліз)
Совпадєніє? -не думаю)
От йобані обісранці)
cherchiltank
