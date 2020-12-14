RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12538125391254012541
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 01:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Отопление отменяется?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 06:25

  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 06:43

  Бетон написав:Отопление отменяется?

нароТ, який проголосував за "вайни нє будєт" в 2019, може і повинен жити без опалення.
На холоді краще думається.

Українська псевдоїліта повинна зрозуміти:

або пахота для всіх, власні ракети і БПЛА і замороження конфлікту,

або подальший дерибан, перекладання плитки, ремонт доріг і капітуляція.

Я навіть знаю, що саме оберуть уро.ди
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 жов, 2025 08:23, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 06:49

  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Hotab
 
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:17

"надихати" достатньо тепла

  Hotab написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.

А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41243
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:21

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.

А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.

Коли довго дихати одним і тим самим повітрям , де зростає % СО2 і падає % О2 (без притоку кисню ззовні палатки) , то зʼявляються нездорові мрії про 12 річну філіпінку і життя на 120 дол.

Ну і виключно для освіти тих, кому 3 дипломи не вистачило: вислів «нахекати» в умовах палатки некоректний. (навіть якщо рукоблудити не покладаючи рук)
Людина 90% тепла в палатку віддасть через шкіру, а не «хеканням». Проте приток (вентиляція) життєво необхідні. А там і втрати тепла, ясна справа.
Hotab
 
Повідомлень: 16838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:41

  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ

Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:48

  Бетон написав:
  Мизантрóп написав:
  Бетон написав:Отопление отменяется?

еще есть ТЕЦ

Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?

Якщо швидко підніматись пішки на 20-й поверх, можна нагрітись і без батарейок і без генераторів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:51

  Hotab написав:Проте приток (вентиляція) життєво необхідні.

Можна зробити, як в підводних човнах. Система поглинання вуглекислого газу, точніше, заміни на кисень. Суміш супероксиду калію з пероксидом натрію , щось таке. Непросто і недешево, але українські керманичі-дерибаничі цільком можуть таке собі дозволити.
Флаймен - ні.
Для нього варіант - дрова і грубка в селі
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12538125391254012541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17263609
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6750282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.