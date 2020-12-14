UA написав:Господар Вельзевула написав:
Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:
Допродать надо. Только не сейчас.
В сегменте до 65 тебя будут посылать, там рынок продавца.
Когда я (до войны) выходил из сегмента ЛохоМОПов в сегмент шлакоМОПов коэффициент цен за метр был 3,5-4. Сейчас даже 2 нет. На одном примере 1.33 насчитал.
Продавцы ЛохоМОПов эту несправедливую ситуацию тоже видят и потому стоят на своем.
ПС Учитывай, что долар с 2018 потерял около 50-60% покупательной способности по многим товарам. Ты посмотри сколько сейчас нормальный немецкий смеситель приличной серии стоит (без фокусов по утончению стенок корпуса как у Грое) и заказом в Китае под своим брендом (как Хансгрое Лого)
Доковидные цены уже не вернут. Докукукались кляти глобалисты.
Пишу это на ресурсе принадлежащем глобалистам. Фейлис отредактирует как обычно
Раньше ж писали что рынок продавца в столице до сотки.
65 сейчас это с ремонтом, убитым, но ремонтом, или главное чтоб доки на квартиру были(ну и всё подключено)?
Коэффициент 3.5-4 это при переходе с какого конкретно объекта в какой достигался? Шлак естественно требовал для сдачи в аренду подмазки и подкраски или капиталки всё таки? А то нынешнее 1.33 как бы непонятно. Новострой то по любому не зачухан будет, в отличии от панели и тем более хруща.
И это - не вините в соросятине безмордого.
У него в классе 11 медалистов было.
Наверно его нам оттуда(с Темзы) прислали