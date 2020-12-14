|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 жов, 2025 03:15
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:
Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:
Допродать надо. Только не сейчас.
В сегменте до 65 тебя будут посылать, там рынок продавца.
Когда я (до войны) выходил из сегмента ЛохоМОПов в сегмент шлакоМОПов коэффициент цен за метр был 3,5-4. Сейчас даже 2 нет. На одном примере 1.33 насчитал.
Продавцы ЛохоМОПов эту несправедливую ситуацию тоже видят и потому стоят на своем.
ПС Учитывай, что долар с 2018 потерял около 50-60% покупательной способности по многим товарам. Ты посмотри сколько сейчас нормальный немецкий смеситель приличной серии стоит (без фокусов по утончению стенок корпуса как у Грое) и заказом в Китае под своим брендом (как Хансгрое Лого)
Доковидные цены уже не вернут. Докукукались кляти глобалисты.
Пишу это на ресурсе принадлежащем глобалистам. Фейлис отредактирует как обычно
Раньше ж писали что рынок продавца в столице до сотки.
65 сейчас это с ремонтом, убитым, но ремонтом, или главное чтоб доки на квартиру были(ну и всё подключено)?
Коэффициент 3.5-4 это при переходе с какого конкретно объекта в какой достигался? Шлак естественно требовал для сдачи в аренду подмазки и подкраски или капиталки всё таки? А то нынешнее 1.33 как бы непонятно. Новострой то по любому не зачухан будет, в отличии от панели и тем более хруща.
И это - не вините в соросятине безмордого.
У него в классе 11 медалистов было.
Наверно его нам оттуда(с Темзы) прислали
-
барабашов
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5452
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 08:35
UA написав: Бетон написав: Олежан написав:
яка ціна за метр в тебе?
Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
2800
С черными плинтусам 2800 или за плинтуса сверху доплачивать нужно?
Я никогда не считал $/м2
Зачем и кому это нужно, хз
Это нужно в коммерции.
Никаких чёрных плинтусов нет.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 11:44
Бетон написав:Никаких чёрных плинтусов нет.
мабуть маються на увазі алюмінієві плінтуси типу прихованих?
дешево і сердито, орендарі в комерціі зараз при ремонтах використовують, виглядає ніби норм
до речі при останньому ремонті побачив нову технологію фінішного покриття в санвузлах бетон сірЕ чи якось так, кажуть що це типу подальшого розвитку мікроцемента, мені подобається
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11902
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:09
Бетон написав:
Абсолютно все покупатели, все, смотрят или спрашивают квартиру под сдачу в аренду.
Звичайно 1 ком. у В та Г це інвестиційна категорія.
За 3 роки за 200 пропадуть, а може за 250...
И на оренді по 1500 в місяць зароблять...
Тут інших варіантів нема.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9824
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:13
Если золото за пять тонн/унция перевалит и пойдёт так дальше может и 250 в перспективе что то там стоить и будет.
Ну и параллельно картоха в АТБ по красному ценнику 2евро/кило - какие то несчастные сто-стопятьдесят гривен.
-
барабашов
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5452
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:18
UA написав: Бетон написав:
Абсолютно все покупатели, все, смотрят или спрашивают квартиру под сдачу в аренду.
Звичайно 1 ком. у В та Г це інвестиційна категорія.
За 3 роки за 200 пропадуть, а може за 250...
И на оренді по 1500 в місяць зароблять...
Тут інших варіантів нема.
дорожче ніж зараз вже не продадуть, там всі перспективи росту вибрані наперед
ото наварять на оренді, зіллють підвтомленими і відпетляють зі здобиччю на нові актуальні жк, та й то за умови якщо зараз не помиляться при обиранні орендарів що не створюють проблем
та й 1500$ це для В і Г занадто, то цінники для 1к в бізнесах типа ФК2, Тетріса, БФ, або Трініті
зи: зараз навіть в сегменті переведення квартир в совкошлаку на перших поверхах в нежитлову вже шукати нема чого, бо сегмент теж плотно окупований умовними чистильщиками взуття і ніхто нашару навіть найубитішу вторинку там давно не зливає, всі давно стали грамотними
а був до речі найбільш цікавий за рентабельністю сегмент на кржн
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11902
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:45
барабашов написав:
Раньше ж писали что рынок продавца в столице до сотки.
65 сейчас это с ремонтом, убитым, но ремонтом, или главное чтоб доки на квартиру были(ну и всё подключено)?
Коэффициент 3.5-4 это при переходе с какого конкретно объекта в какой достигался? Шлак естественно требовал для сдачи в аренду подмазки и подкраски или капиталки всё таки? А то нынешнее 1.33 как бы непонятно. Новострой то по любому не зачухан будет, в отличии от панели и тем более хруща.
И это - не вините в соросятине безмордого.
У него в классе 11 медалистов было.
Наверно его нам оттуда(с Темзы) прислали
Расположенное в одной локации
Шлако с ремонтом сразу готовым под аренду. Естественно без алюминиевой проводки 50 лет, деревянных окон, дверей и красного (вечного) линолеума, но со свежей кривой керамической плиткой 2 сорт с распродажи епика или испанской 10-15 лет.
Но соседями алко... торчками и стойким амбре в парадняке.
ЛохоМопы берется средний ремонт по новострою, докуя квартир на 1 лифт и стены со звукоизоляцией 40 Дб. Все в соответствии с Лохо классом. Не памятник деньгам, но шоб в сельский инстагам было не стыдно стрим запилить.
Соросизм то чума 21 века. Огнем и мечем её.
Школьные медалисты часто в металисты и пр. панки хиппи лесбиянки подаются.
Обитание в розовом бункере дает ложное представление о намерениях типков неожиданно вышедших из за угла (я не про ТЦК, а вообще)
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9824
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:56
kingkongovets написав: UA написав: Бетон написав:
Абсолютно все покупатели, все, смотрят или спрашивают квартиру под сдачу в аренду.
Звичайно 1 ком. у В та Г це інвестиційна категорія.
За 3 роки за 200 пропадуть, а може за 250...
И на оренді по 1500 в місяць зароблять...
Тут інших варіантів нема.
дорожче ніж зараз вже не продадуть, там всі перспективи росту вибрані наперед
ото наварять на оренді, зіллють підвтомленими і відпетляють зі здобиччю на нові актуальні жк, та й то за умови якщо зараз не помиляться при обиранні орендарів що не створюють проблем
та й 1500$ це для В і Г занадто, то цінники для 1к в бізнесах типа ФК2, Тетріса, БФ, або Трініті
зи: зараз навіть в сегменті переведення квартир в совкошлаку на перших поверхах в нежитлову вже шукати нема чого, бо сегмент теж плотно окупований умовними чистильщиками взуття і ніхто нашару навіть найубитішу вторинку там давно не зливає, всі давно стали грамотними
а був до речі найбільш цікавий за рентабельністю сегмент на кржн
Оце ми тут Бетону продажный контент створили...
Бетон не дякуй
...
Лох не мамонт...думаю покупці поб'ються під під'їздом під час торгу за твою квартиру и все буде добре.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9824
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:11
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5901383:Бетон"]
Абсолютно все покупатели, все, смотрят или спрашивают квартиру под сдачу в аренду.
Звичайно 1 ком. у В та Г це інвестиційна категорія.
За 3 роки за 200 пропадуть, а може за 250...
И на оренді по 1500 в місяць зароблять...
Тут інших варіантів нема.
дорожче ніж зараз вже не продадуть, там всі перспективи росту вибрані наперед
ото наварять на оренді, зіллють підвтомленими і відпетляють зі здобиччю на нові актуальні жк, та й то за умови якщо зараз не помиляться при обиранні орендарів що не створюють проблем
та й 1500$ це для В і Г занадто, то цінники для 1к в бізнесах типа ФК2, Тетріса, БФ, або Трініті
зи: зараз навіть в сегменті переведення квартир в совкошлаку на перших поверхах в нежитлову вже шукати нема чого, бо сегмент теж плотно окупований умовними чистильщиками взуття і ніхто нашару навіть найубитішу вторинку там давно не зливає, всі давно стали грамотними
а був до речі найбільш цікавий за рентабельністю сегмент на кржн
Оце ми тут Бетону продажный контент створили...
Бетон не дякуй
...
Лох не мамонт...думаю покупці поб'ються під під'їздом під час торгу за твою квартиру и все буде добре.[/quote]у Бетона до речі найкраща пропозиція в сегменті його бюджету, як по вибору жк так і по ремонту, та й рекламний контент він сам який ніякий пилити в змозі, тому й з продажами в нього все буде ок
давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11902
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17266017
|
|
|1380
|6753293
|
|
|3
|78778
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|