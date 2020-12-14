RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12544125451254612547
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 07:32

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?

Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально

2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.

Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10885
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12544125451254612547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17267495
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6755637
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78924
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.