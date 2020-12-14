|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 07:32
UA написав: Бетон написав: UA написав:
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?
