Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:25
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Або ж як Барабашов спостерігати з США за своєю прелєстю в межах околиць урядового кварталу, куди тепер допуск ходити хіба по ксівам.
flyman
Повідомлень: 41280
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:33
flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
Faceless
Повідомлень: 36822
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:42
Faceless написав: flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
та він і сам до кінця не розуміє нащо він це все скуповував, бо як тоді так і зараз плутається в версіях і теоріях
таке враження що все ледь тільки зароблене щоб не просрати мерщій вкладав в те на що на моменті вистачало грошей а вже потім намагався натягнути на це якусь теорію, ось тільки жодна так досі і не натяглася
і безкінечно флудив про це на форумі і сипав дикуху з виглядом експерта
kingkongovets
Повідомлень: 11919
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2739 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:56
Faceless написав: flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
От Фейслес знає, юзаю я їх, чи не юзаю. А кінконгівець вимагає надати йому звіти скільки вклалося панд, і який є вихлоп в % від панд.
flyman
Повідомлень: 41280
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:58
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
От Фейслес знає, юзаю я їх, чи не юзаю.
Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?
Faceless
Повідомлень: 36822
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:02
Faceless написав: flyman написав:
Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.
Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться
як ти думаєш, дозволити збирати собі горіхи в парку, чи гриби в лісі, чи виноград на дачі замість того щоб їхати на роботу 9/6 це не ОК, бо в кінконгівця інша шкала цінностей побудована на геометрії трикутника між трьома пересадочними вузлами метро столиці - міста героя.
flyman
Повідомлень: 41280
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:03
Faceless написав:
Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?
От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?
У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.
Це що змінилось.
До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
flyman
Повідомлень: 41280
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:08
та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?
всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди
а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню
kingkongovets
Повідомлень: 11919
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2739 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:11
kingkongovets написав:
ще з приводу «сумної рентабельністі» оренди та «падаючих цін»
Бетон, це не твоя квартира?
110К$, рил стверджує що рік тому таку можна було купити за 100
зараз вона в оренді коштує 28-29 кгрн
Нє, не моє, але схоже
Бетон
Повідомлень: 5607
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 449 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:19
kingkongovets написав:
та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?
всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди
а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню
Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
Думаю, причина прозаїчніше, що тебе вкурвлює, що хтось створив та втілив власний концепт на КРЖН, а ти не зміг.Ребелу
на замітку, щось в мене випав з поля зору такий собі був "капіталіст" чи як його чи чого там, який мав нерухомість по багатьом локаціям в різних країнах. Може ютуб підкине коли знову.
До подібної теми дійшов недавно Ночкін, осівши на острові Мактан недалеко від аеропорта CEB, з якого робить вилазки в різні локації.
flyman
Повідомлень: 41280
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
