Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?

всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди

а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню

Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)

збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.

Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться

як ти думаєш, дозволити збирати собі горіхи в парку, чи гриби в лісі, чи виноград на дачі замість того щоб їхати на роботу 9/6 це не ОК, бо в кінконгівця інша шкала цінностей побудована на геометрії трикутника між трьома пересадочними вузлами метро столиці - міста героя.
Чого ж не ОК. Чудова мета.
То ви до неї просунулись?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?

От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?

У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.

Це що змінилось.

До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:32

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?

всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди

а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню

Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)

збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)

В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.

Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.

Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 жов, 2025 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:35

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?

От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?

У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.

Це що змінилось.

До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?

Можливо, коли буде друге кільце оточення, або їх мікс, якось так. Ще нема на горизонті нового проекту з залученням якимось чином КРЖН. Друге кільце на паузі.
