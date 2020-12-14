RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
П'ят 24 жов, 2025 20:22

[url][/url]
  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)?
Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
я в цьому вересні нікому оренду не змінював, у порівнянні з доковідними цінами це приблизно -30% в доларах за виключенням двох найкозирніших обʼєктів які здаються по доковідній

ремонти роблять орендарі і іноді і з переносом мокрих точок, проводки і навіть іноді з ремонтами фасадів, вхідних груп і добудовуванням додаткових входів

а нашо тобі стільки непотрібної тобі інфи?

за правду о минус 30 спасибо
Про перенос мокрых точек и переделку проводки конечно жесть, хотя если "подвал" и на входе хороший проф"автомат", то пусть хоть сто розеток ставят и унитаз в окно выставляют.
Фасад то понятно, у нас два дилерских центра Лексус клиника какая то заняла, там фасады наверно на гектаре плошади поменяли под брендированную рекламу.
700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи.
Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй.
И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 24 жов, 2025 20:26, всього редагувалось 1 раз.
П'ят 24 жов, 2025 20:24

  kingkongovets написав:
flyman написав:В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.

Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.

Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
це в мене фішка - фінансова незалежність, не сміши)
і я її досяг вже в 41 рік

в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?
П'ят 24 жов, 2025 20:55

flyman
Менше тролити та булити не пробували.


Тобто ти навмисно накидаєш сюди свій халамидний стиль життя за те що тебе тролять і булять?
Типу кота: «а що якщо мене бʼють за те що я надто мало сцю в тапки?»
П'ят 24 жов, 2025 20:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:.
700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи.
Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй.
И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.


от знову ці стереотипи, як каже Бетон)

не треба там нічого перефарбовувати, просто ретельніше обирай орендарів (і тут якраз ніякий навіть суперпрофесійний рил тобі не допоможе, бо у вас з ним в даному випадку абсолютно різні цілі на відміну від купівлі/продажу), а через 3-4 рочки обʼєкт успішно провалюєш і швиденько перекладаєшься в новий актуальний комплекс з новим актуальним ремонтом і знову по тому ж колу - перша здача/рубання пікової оренди/продаж/захід на наступне коло

це вже ніякий не «пасивний бізнес», але і про це ми тут вже багато писали

а те що молодь зараз не дуже думає про майбутнє, не вміє накопичувати і віддає перевагу оренді - лендлордам по житловій тільки на руку

а володарі бізнесів давно зрозуміли, що купувати комерційні приміщення під бізнес - безглуздо

хоча я сам колись починав лендлордство зі здачи в оренду власного офісу, ставшого з часом замалим та салону краси дружини, до якого вона втратила інтерес і це були переведені в нежитловий фонд колишні комуналки в центрі куплені спеціально під бізнес

розуміння, що інвестування в комерційну нерухомість та операційний бізнес - це речі які не треба змішувати прийшло пізніше, до речі моя колишня компаньіонка по останньому бізнесу була моєю орендаркою і знаючи що в мене є і інші приміщення запропонувала мені ввійти в її бізнес і відкритись ще в них, але я поставив за умову що ми будем відкривати нові магазини не там, а виключно в нових сучасних трц і виявився правий

але то вже зовсім інша історія)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 24 жов, 2025 21:33, всього редагувалось 3 разів.
П'ят 24 жов, 2025 20:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?
і чого ж ти досяг в 1999му?
де воно все?)
