Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
щоразу, коли на цьому форумі поститься це посилання, виникає запитання - чому воно тут? на який ... ним постійно тикати кожному зустрічному? ну живеш ти так і шо? це взірець для наслідування, за думкою автора? так очевидно, що більшість з тут присутніх вважає, що це предмет для обговорювання на якомусь форумі з психіатрії, а не на фінансовому форумі.
Лінивий бомж, який збирає горіхи в парку і меблі на смітниках, гордиться своєю економічною "незалежністю.'
Флай, для реальної незалежності, для скромного життя, треба мати щомісячний прибуток 1000 доларів/місяць. Тобто мати у власності мінімум 3-5 орендних квартир, причому працюючих.
Жити з вирощування картоплі і збирання горіхів - це примітивне напівголодне існування.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 06:42, всього редагувалось 1 раз.
Інвештор, моє прізвище не зеленський, не єрмак, не порошенко, не ющенко. Особливо остання генерація ур**. А питання ним треба задавати, чому дерибанили країну, а не готували її до війни? Примітивні слуги Австро-Угорської і Російської імперії, які не здатні до державотворення, дрібні злодії клептомани.
П.С. Мой прогноз без изменений - анархичный Карфаген полностью исчезнет, в течение ближайших 3-5 лет.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 07:07, всього редагувалось 1 раз.
Розпочинати треба з себе та власноі культури спілкування